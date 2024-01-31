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Сегодня, 12:16

«Зенит» и «Балтика» должны объявить о переходе хавбека чемпионов России

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Футболист Данила Козлов
Данила Козлов.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», «Зенит» и «Балтика» находятся на финальной стадии сделки по переходу в клуб из Калининграда 19-летнего полузащитника сине-бело-голубых Данилы Козлова.

Официально о трансфере должно быть объявлено в самое ближайшее время.

Ранее о возможности такого перехода сообщал «РБ Спорт».

Козлов в нынешнем сезоне провел за «Зенит» в первенстве Молодежной футбольной лиги 17 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 150 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Балтика
ФК Зенит
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