Махачкалинское «Динамо» рассталось с защитником Ковачевичем
Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе сербского защитника Владимира Ковачевича.
Контракт с 32-летним игроком был расторгнут по соглашению сторон.
Ковачевич выступал за бело-голубых с зимы 2023 года. Всего он сыграл за «Динамо» 47 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. В текущем сезоне он вышел на поле лишь 1 раз.
После 18 туров махачкалинцы занимают 11-е место в таблице РПЛ, набрав 17 очков.
Источник: ФК Динамо Махачкала
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