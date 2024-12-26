Махачкалинское «Динамо» рассталось с защитником Ковачевичем

Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе сербского защитника Владимира Ковачевича.

Контракт с 32-летним игроком был расторгнут по соглашению сторон.

Ковачевич выступал за бело-голубых с зимы 2023 года. Всего он сыграл за «Динамо» 47 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. В текущем сезоне он вышел на поле лишь 1 раз.

После 18 туров махачкалинцы занимают 11-е место в таблице РПЛ, набрав 17 очков.