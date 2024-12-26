Агент Языджи: «Интерес из России? У Юсуфа травма»

Агент Адем Чебеджи заявил, что трансфер полузащитника «Олимпиакоса» Юсуфа Языджи в Россию не обсуждается. Ранее сообщалось, что ряд российских клубов заинтересованы в услугах 27-летнего экс-игрока ЦСКА.

«Интерес из России? У Юсуфа травма (разрыв крестообразной связки)», — приводит «РБ Спорт» слова Чебеджи.

В этом сезоне Языджи провел за «Олимпиакос» 1 матч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.