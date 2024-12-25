«Ливерпуль» хочет подписать Коло Муани из «ПСЖ»

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Рандаля Коло Муани, сообщил в соцсети X журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб хочет арендовать 26-летнего француза. Однако «ПСЖ» рассчитывает договориться о включении в сделку опцию или обязательство выкупа прав на игрока.

В этом сезоне Коло Муани сыграл всего в 14 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Ранее форвард выступал также за «Айнтрахт», «Нант» и «Булонь».