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Сегодня, 05:41

«Ливерпуль» хочет подписать Коло Муани из «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рандаль Коло Муани.
Фото Reuters

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Рандаля Коло Муани, сообщил в соцсети X журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб хочет арендовать 26-летнего француза. Однако «ПСЖ» рассчитывает договориться о включении в сделку опцию или обязательство выкупа прав на игрока.

В этом сезоне Коло Муани сыграл всего в 14 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Ранее форвард выступал также за «Айнтрахт», «Нант» и «Булонь».

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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