Стали известны условия, на которых Конте согласится возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте назвал условия, по которым он может возглавить «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, 52-летний специалист хочет повышение зарплаты до 30 миллионов евро в год. В «Тоттенхэме» итальянец получает около 17 миллионов.

Помимо этого, Конте хочет, чтобы боссы парижского клуба избавились от нынешнего спортивного директора Леонардо. А также, тренер намерен контролировать трансферную политику парижан.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» может подписать с контракт «ПСЖ» на два года.

Текущее соглашение Конте с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2023 года.