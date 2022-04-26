Стали известны условия, на которых Конте согласится возглавить «ПСЖ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте назвал условия, по которым он может возглавить «ПСЖ».
Как сообщает RMC Sport, 52-летний специалист хочет повышение зарплаты до 30 миллионов евро в год. В «Тоттенхэме» итальянец получает около 17 миллионов.
Помимо этого, Конте хочет, чтобы боссы парижского клуба избавились от нынешнего спортивного директора Леонардо. А также, тренер намерен контролировать трансферную политику парижан.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» может подписать с контракт «ПСЖ» на два года.
Текущее соглашение Конте с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2023 года.
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