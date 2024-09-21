«Хотите убить меня? Я здесь, на площади!» Бабушке Ямаля угрожают, недавно покушались на его отца
В последние месяцы семье вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля приходится непросто — все из-за огромной славы, которая свалилась на футболиста.
За несколько дней до старта сезона на его отца Мунира напали с ножом, лезвие прошло в нескольких миллиметрах от жизненно важных органов. Сейчас на большое количество угроз пожаловалась бабушка 17-летнего игрока — Фатима.
Что произошло
Женщина сообщила, что многие проявляют зависть по отношению к их семье.
«На днях люди, которые напали на Мунира, сказали мне, что для меня тоже кое-что есть. Если они хотят убить меня, то я здесь, сижу на площади», — сказала Фатима изданию Espejo Publico.
Пока неясно, как отреагируют на это заявление правоохранительные органы. В случае с нападением на отца Ямаля полиция сразу же возбудила дело, а затем задержала троих нападавших. Ими, как сообщали местные СМИ, оказались испанцы цыганского происхождения. Семья футболиста уже решила, что переедет из района Рокофонда в городе Матаро.
Почему семья Ямаля получает угрозы
По одной из версий, некоторые правые в Испании подвергли сомнению преданность Ламина национальной сборной — это произошло во время Евро-2024, когда полузащитник играл в бутсах, на которых были изображены государственные флаги Марокко и Экваториальной Гвинеи.
Ямаль родился в Испании в семье отца-марокканца и матери из Экваториальной Гвинеи. Первое время были споры о том, за какую из сборных он будет выступать. Больше остальных в нем были заинтересованы в Марокко, но в итоге вундеркинд остановил свой выбор на Испании.
Как Ламин начал сезон
Все, что происходит вне футбольного поля, пока не сказывается на игре Ямаля. Он отличился в каждом из шести матчей сезона, набрав 8 (4+4) баллов по системе «гол + пас».
В начале сентября вингер попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч», а на днях забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Атлетик
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|
6
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
7
|Бетис
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
8
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
9
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
10
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
11
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
12
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
13
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|6-10
|7
|
14
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Леганес
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Р. Сосьедад
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
17
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
18
|Хетафе
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
|20.09
|22:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.09
|15:00
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|- : -
|21.09
|17:15
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|- : -
|21.09
|19:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|21.09
|22:00
|
Реал – Эспаньол
|- : -
|22.09
|15:00
|
Хетафе – Леганес
|- : -
|22.09
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|22.09
|19:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|22.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1