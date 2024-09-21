«Хотите убить меня? Я здесь, на площади!» Бабушке Ямаля угрожают, недавно покушались на его отца

Родственники звездного игрока решили переехать.

В последние месяцы семье вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля приходится непросто — все из-за огромной славы, которая свалилась на футболиста.

За несколько дней до старта сезона на его отца Мунира напали с ножом, лезвие прошло в нескольких миллиметрах от жизненно важных органов. Сейчас на большое количество угроз пожаловалась бабушка 17-летнего игрока — Фатима.

Что произошло

Женщина сообщила, что многие проявляют зависть по отношению к их семье.

«На днях люди, которые напали на Мунира, сказали мне, что для меня тоже кое-что есть. Если они хотят убить меня, то я здесь, сижу на площади», — сказала Фатима изданию Espejo Publico.

Пока неясно, как отреагируют на это заявление правоохранительные органы. В случае с нападением на отца Ямаля полиция сразу же возбудила дело, а затем задержала троих нападавших. Ими, как сообщали местные СМИ, оказались испанцы цыганского происхождения. Семья футболиста уже решила, что переедет из района Рокофонда в городе Матаро.

Почему семья Ямаля получает угрозы

По одной из версий, некоторые правые в Испании подвергли сомнению преданность Ламина национальной сборной — это произошло во время Евро-2024, когда полузащитник играл в бутсах, на которых были изображены государственные флаги Марокко и Экваториальной Гвинеи.

Ямаль родился в Испании в семье отца-марокканца и матери из Экваториальной Гвинеи. Первое время были споры о том, за какую из сборных он будет выступать. Больше остальных в нем были заинтересованы в Марокко, но в итоге вундеркинд остановил свой выбор на Испании.

Как Ламин начал сезон

Все, что происходит вне футбольного поля, пока не сказывается на игре Ямаля. Он отличился в каждом из шести матчей сезона, набрав 8 (4+4) баллов по системе «гол + пас».

В начале сентября вингер попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч», а на днях забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов.