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«Хотите убить меня? Я здесь, на площади!» Бабушке Ямаля угрожают, недавно покушались на его отца

Родственники Ламина Ямаля получают угрозы после Евро-2024
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
Родственники звездного игрока решили переехать.

В последние месяцы семье вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля приходится непросто — все из-за огромной славы, которая свалилась на футболиста.

За несколько дней до старта сезона на его отца Мунира напали с ножом, лезвие прошло в нескольких миллиметрах от жизненно важных органов. Сейчас на большое количество угроз пожаловалась бабушка 17-летнего игрока — Фатима.

Ламин Ямаль и&nbsp;Мунир Насрауи. На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии

Что произошло

Женщина сообщила, что многие проявляют зависть по отношению к их семье.

«На днях люди, которые напали на Мунира, сказали мне, что для меня тоже кое-что есть. Если они хотят убить меня, то я здесь, сижу на площади», — сказала Фатима изданию Espejo Publico.

Пока неясно, как отреагируют на это заявление правоохранительные органы. В случае с нападением на отца Ямаля полиция сразу же возбудила дело, а затем задержала троих нападавших. Ими, как сообщали местные СМИ, оказались испанцы цыганского происхождения. Семья футболиста уже решила, что переедет из района Рокофонда в городе Матаро.

Почему семья Ямаля получает угрозы

По одной из версий, некоторые правые в Испании подвергли сомнению преданность Ламина национальной сборной — это произошло во время Евро-2024, когда полузащитник играл в бутсах, на которых были изображены государственные флаги Марокко и Экваториальной Гвинеи.

Ямаль родился в Испании в семье отца-марокканца и матери из Экваториальной Гвинеи. Первое время были споры о том, за какую из сборных он будет выступать. Больше остальных в нем были заинтересованы в Марокко, но в итоге вундеркинд остановил свой выбор на Испании.

Как Ламин начал сезон

Все, что происходит вне футбольного поля, пока не сказывается на игре Ямаля. Он отличился в каждом из шести матчей сезона, набрав 8 (4+4) баллов по системе «гол + пас».

В начале сентября вингер попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч», а на днях забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов.

Ламин Ямаль
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
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 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
7
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
8
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
9
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
10
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
11
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
12
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
13
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 6 1 2 3 3-7 5
16
 Р. Сосьедад 6 1 1 4 3-7 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 5 0 3 2 2-4 3
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Реал – Эспаньол
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