Месси и полмиллиарда евро. Кто «слил» информацию о контракте аргентинца?

В ночь на воскресенье испанская газета El Mundo опубликовала условия контракта аргентинской звезды с «Барселоной». Откуда у мадридского издания эти данные и зачем их обнародовали?

Что произошло

Испанское издание El Mundo опубликовало детали контракта Лионеля Месси. Он подписан с «Барселоной» в ноябре 2017-го и действует до 30 июня этого года. Общая сумма соглашения — 555 237 619 евро. За сезон аргентинцу полагаются 138 миллионов плюс бонусы за командные и личные достижения.

Договор предусматривает выплату двух фиксированных сумм премиальных. Один бонус — за согласие продлить сам контракт. За то, что капитан сине-гранатовых сказал «да», ему в общей сложности должны 115,2 миллиона. Второй бонус — за лояльность, за преданность клубу. Такое отношение со стороны Месси оценили в 77 929 955 евро. Как сообщает El Mundo, 92 процента этих сумм уже переведено аргентинцу.

Достоверность

«Это результат многомесячной работы, которая в последние дни ускорилась, когда долгожданный документ, наконец, оказался в редакции, — заявила El Mundo. — Крупнейший контракт в истории спорта в числах, которые трудно себе представить».

Газета утверждает, что уверена на сто процентов в достоверности документа, написанного на каталанском языке. «Он не сильно отличается от обычного трудового договора. Но, когда смотришь на суммы, все меняется».

Реакция

«Барселона» уже выступила с официальным заявлением и, возможно, примет юридические меры против El Mundo за разглашение такой информации. Сам Месси, как считает Marca, может подать иск в суд против газеты. Кроме того, не исключается, будет проведено расследование, кто из пяти лиц, имевших отношение к документу, мог поделиться данными с газетой. В этой пятерке — Жозеп Бартомеу, Оскар Грау и и.о. президента сине-гранатовых Карлес Тускетс.

«Барса» сожалеет, что контракт появился в СМИ. Хотя это частный документ, и все, что с ним связано, регулируется принципом конфиденциальности. Ни одна из сторон не должна разглашать его условия. «Барселона» категорически настаивает на том, что она никак не связана с публикацией и угрожает исками за ущерб, который может быть нанесен. Кроме того, каталонцы выразили поддержку Месси, расценив разглашение информации как попытку дискредитировать аргентинца и ухудшить его отношения с клубом.

Цель

Со стороны это действительно выглядит как удар против главной звезды мирового футбола. Причем удар этот выгоден в первую очередь «Барселоне», руководству которой в самое ближайшее время предстоит принять одно из важнейших (если не важнейшее) решений последних лет. А именно — ответить на вопрос, что делать с Месси.

Отказаться от попыток его удержать — значит настроить против себя сотни тысяч болельщиков, которые не представляют команду без сегодняшнего капитана.

Предложить ему новый контракт — значит поставить под угрозу финансовое состояние клуба, чья общая задолженность превысила 1 миллиард евро.

Уже не раз появлялись мнения, что «Барса» зря не продала своего многолетнего лидера, когда тому благоприятствовали внешние и внутренние условия. Теперь же, какое бы продолжение ни получила история взаимоотношений, общественное мнение будет на стороне футболиста.

Точнее, могло бы быть. После публикации финансовых условий его сделки с клубом часть людей, возможно, изменит свое отношение к Месси.

Не исключаю, что в этом и заключается цель разглашения информации. Тогда получается, что выгодоприобретатель — «Барселона». Независимо от того, с ее ведома или без него произошла утечка.

Представить Месси рвачом, выбивающим финансовую основу из-под клуба, который и так оказался в сложнейшей ситуации, перевести стрелки на аргентинца — возможно, в этом задача кого-то из сегодняшней администрации.

«Гигантский контракт, уничтожающий «Барселону» — заголовок в El Mundo говорит сам за себя.

Отчасти на такой шаг сине-гранатовые могли решиться, если окончательно поняли, что аргентинец не останется в Барселоне.

Полмиллиарда — много ли это?

Один из кандидатов в президенты «Барселоны» (выборы намечены на первую декаду марта) Виктор Фонт заявил, что «Месси заработал каждый евро, который ему заплатили». И никого он «не уничтожил». Скорее наоборот.

С ним можно согласиться. Особенно если взглянуть на былые заслуги Лионеля и сравнить число трофеев, которые «Барса» завоевала с ним и без него. Сейчас, когда и команда играет намного хуже, и сам футболист уже не в состоянии в одиночку спасать каждый матч, громадные суммы, опубликованные El Mundo, конечно, могут вызвать негативные эмоции. Но когда подписывался новый контракт, не было ковида, жуткого игрового кризиса и так далее.

Чтобы в полной мере объективно оценить не только спортивный, но и коммерческий вклад лучшего футболиста планеты, нужно получить доступ ко всей бухгалтерии клуба и деловой переписке со спонсорами, действующими и потенциальными партнерами. Но, думаю, вы согласитесь, что подавляющее большинство контрактов каталонцев учитывали и учитывают, что в клубе есть Месси, которого любят, знают и боготворят.

Очевидно, что доходы с аргентинцем и без него — несопоставимые величины. Просто потому, что он — Месси.

И он, пожалуй, стоил тех денег, которые пообещало ему руководство клуба в 2017-м. Другое дело, что боссы «Барсы» просчитались в остальном — в других трансферных сделках, возможно, в целом в клубной политике. Что и привело к появлению такой огромной задолженности. Но разве в этом вина Месси?