Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Барселоне, прокомментировал ситуацию вокруг Лионеля Месси.

Испанское издание El Mundo раскрыло данные по четырехлетнему договору нападающего с «Барсой». Соглашение подписано в 2017 году.

В материале с заголовком «Контракт, разрушивший «Барселону» утверждается, что за четыре года Месси должен получить около 555 миллионов евро.

— Не сошли с ума, увидев такие цифры? — вопрос Селюку.

— Давайте так. Мне сложно комментировать конкретные суммы, потому что это еще не доказано. Дело ведь даже не в зарплате Месси.

— А в чем?

— Он очень хорошо зарабатывает на рекламных кампаниях, вообще-то. Его никак нельзя назвать крохобором. Это честные деньги! Просто я не понимаю, когда люди удивляются таким суммам. Нужно усвоить одну простую вещь: клубы отбивают суммы, потраченные на трансферы, допустим, Неймара, Мбаппе. Причем практически за месяц.

— За месяц?

— А вы вдумайтесь, сколько маек с их фамилиями сразу продается. А тут мы вообще говорим про Месси — лучшего игрока мира. Для меня удивительно, что он не миллиард получает, а 550 миллионов, как написало El Mundo. Нет ни одной компании, которая бы с удовольствием не заплатила бы ему серьезные деньги за рекламу. «Барселона» тоже на этом прилично зарабатывает. Нормальная история. Так что не надо смотреть в чужой карман. В России нужно учиться, как делать деньги, как устраивать пиар-кампании, раскручивать футболистов и так далее.

— Кого из российских игроков можно распиарить?

— Понятно, что таких, как Лео, нет. Но ведь это очень кропотливая работа. Многое зависит от СМИ, которые должны культивировать своих футболистов, создавать интересные, хорошие истории. А не удивляться зарплате Месси. А вы думаете, у Криштиану Роналду меньше?

— Нет?

— Да примерно то же самое. Это окей. Другое дело — платит ли Месси налоги? И в каком размере? Вот это больше беспокоит народ. Все-таки, помните, были какие-то суды, еще чего-то там. В остальном — нормальная история. В Европе клубы кладут очень серьезные деньги своим футболистам, звездам — но и прилично на них зарабатывают. За счет рекламных кампаний, продажи футболок, создания правильного имиджа.

— Теперь многие полагают, что Месси точно покинет «Барсу», так как взбешен просочившейся в СМИ информацией о его контракте.

— Посмотрим, как поведет себя новый президент клуба. Сейчас сложно загадывать.

— Летом Месси может бесплатно уйти в «ПСЖ».

— Мне бы хотелось, чтобы он всю карьеру провел в «Барсе». Может быть, только последний год — в Аргентине. Не знаю... «ПСЖ», конечно, владеют богатые шейхи, которые смогут потянуть его зарплату. Но Месси — символ «Барселоны», нужно, чтобы он красиво завершил свой путь в футболе. Зачем уезжать в Париж?

— Из-за постоянных скандалов в каталонском клубе.

— Ну... Не знаю. В принципе, «ПСЖ» ассоциируется с чемпионатом мира в Катаре. А Месси, мы знаем, все еще хочет выиграть что-то со своей сборной. Если только так... Нет, все же не верю, что он покинет «Барселону». Но если вдруг состоится его переход, то в Париже за очень короткий срок отобьют расходы на Лионеля.

— Заметка в El Mundo озаглавлена так: «Контракт, разрушивший «Барселону».

— Послушайте, каталонский клуб даже не отбил эти 555 миллионов евро, а еще и в плюсе! Реклама, атрибутика, имиджрайт и так далее. Так что «Барселона», которая считается самой распиаренной командой в мире, в любом случае выиграла. В любом. «Барса» продает столько маек Месси, что может содержать всю РПЛ.