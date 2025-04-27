«Реал» провел лучший матч в сезоне, только и этого оказалось мало. Как вообще победить эту «Барсу»?
Что может быть лучше класико? Два класико. И финиш сезона-2024/25 нам их дарит. Одно уже прошло — «Барселона» и «Реал» впервые за 11 лет встретились в финале Кубка Испании. Подготовка к игре сопровождалась судейским скандалом, вспыхнуло буквально за сутки до стартового свистка. Сообщалось даже о желании Мадрида бойкотировать матч, но, к счастью, он состоялся.
Столичная команда (именно команда, а не клуб), надо сказать, достойно держалась и не давила на арбитров сильнее обычного. Королевская реакция на суету вокруг. Правда, остаться терпеливыми до конца не вышло — незадолго до завершения овертайма Антонио Рюдигер сошел с ума и со скамейки начал бросать в судью предметы, за что моментально увидел перед собой красную карточку. К немцу подключился и Винисиус, но вингер наказания не получил. В общем, без истерики все-таки не обошлось.
Бригада, к слову, тоже не поплыла и отработала матч как минимум удовлетворительно. Можно вспомнить разве что не назначенный пенальти на Ферране Торресе во втором тайме, но ситуация спорная. Таких за 120 минут накопилось немало — Рикардо Бенгоэчеа с помощниками уверенно разбирались в эпизодах. Отменили точку на Рафинье, наградив бразильца желтой за симуляцию, не удалили де Йонга, хотя мадридцы просили, четко фиксировали офсайды в процессе острых атак. На фоне шума накануне точно заслужили похвалу.
Говоря о содержании матча, хочется отметить, что «Реал» ни разу в сезоне не смотрелся настолько мощно. Против топ-соперников уж точно. Анчелотти сбалансировал состав. Да, повлияло повреждение Мбаппе, но после перерыва Килиан вышел вместо Родриго, а не сформировал деструктивный звездный квартет.
Мадриду в принципе было сложнее. Конечно, это не оправдание. Скорее, объяснение. Ферлан Менди сломался уже на десятой минуте — минус один слот под замену. Физическое состояние команды явно хромает, потому Рюдигер в экстра-таймах бегал с многократно перемотанными ногами, а Винисиус из-за спазмов вовсе не доиграл основное время. И все равно «Реал» выглядел конкурентоспособно. Благодаря грамотной основе, характеру и злости, которую с оговорками удалось облачить в чисто спортивные проявления.
Нет желания ругать проигравших. Или просто искать причины их поражения. Потому что мы увидели именно победу «Барселоны». Фантастической «Барселоны» бесподобного Флика — короля финалов. Ханси выиграл все матчи за трофей в тренерской карьере, восемь из восьми. Он провел класико не хуже Карло. До 85-й минуты совершил лишь одну перестановку, ведь план выполнялся. Несмотря на возвращение Тер Штегена, выпустил Щенсны, который ранее сделал три «сухаря» в рамках турнира. А еще помогал футболистам ментально, был максимально вовлечен в процесс все два часа. Вот и завоевал второй титул с каталонцами. Вполне вероятно, на этом не остановится.
И до чего символичен решающий мяч Жюля Кунде! Кто, если не самый выносливый игрок мира, на 116-й минуте должен бросаться в перехват на чужой половине и вторым касанием издали лупить в угол? Из полевых больше француза в нынешнем сезоне отбегал только один человек. Он, кстати, был в финале по ту сторону — речь про Вальверде. Собственно, Федерико как раз и перекусывал некоторые атаки оппонентов во втором дополнительном тайме, когда партнеры уже еле волочили ноги.
А Ямаль? Видели каков? Пора твердо заявить: 17-летний гений великолепен в больших матчах. Мы убедились в этом на Евро, когда он клал в «девятку» Меньяну в полуфинале и делал ассист на Уильямса в финале. Мы убедились в этом во время предыдущих класико, когда он принимал активное участие в разгромах. Новое шоу — в финале Кубка, когда он оформил дубль из результативных передач и пасовал с точностью 86 процентов (37 точных из 43) — нереально для строго обостряющего вингера.
Кажется, Ламину не мешают ни нефутбольные дела, как тот же эпатаж с прической, ни поразительная дерзость. «Не имеет значения, забьет «Реал» нам один или два гола, потому что в этом сезоне им не обыграть нас», — сказал Ямаль после матча. Очень смело, особенно учитывая, что через две недели будет еще одно класико, уже в чемпионате. «Барса» на четыре очка впереди, но Мадрид, очевидно, настроен вцепиться в шанс догнать лидера.
Как бы Ламин потом не грустил, что своими же словами удвоил мотивацию принципиального соперника. Хотя он сам вряд ли провалится, чересчур зрелый и стабильный. В любом случае история противостояния в текущем сезоне не дописана. Пока общий счет 12:4 в пользу «Барселоны», но какой в этом останется смысл, если вдруг золото уедет в столицу?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
6
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
|28.02
|23:00
|
Вальядолид – Лас-Пальмас
|1 : 1
|1.03
|16:00
|
Жирона – Сельта
|2 : 2
|1.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|1 : 1
|1.03
|20:30
|
Бетис – Реал
|2 : 1
|1.03
|23:00
|
Атлетико – Атлетик
|1 : 0
|2.03
|16:00
|
Леганес – Хетафе
|1 : 0
|2.03
|18:15
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 0
|2.03
|20:30
|
Мальорка – Алавес
|1 : 1
|2.03
|23:00
|
Осасуна – Валенсия
|3 : 3
|27.04
|17:15
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5