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Сегодня, 11:00

«Реал» провел лучший матч в сезоне, только и этого оказалось мало. Как вообще победить эту «Барсу»?

«Реал» проиграл «Барселоне» в финале Кубка Испании
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде (слева) забивает победный гол в финале Кубка Испании против «Реала» (3:2 д.в.).
Фото Getty Images
Потрясающая игра.
Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
3:2
Реал

Что может быть лучше класико? Два класико. И финиш сезона-2024/25 нам их дарит. Одно уже прошло — «Барселона» и «Реал» впервые за 11 лет встретились в финале Кубка Испании. Подготовка к игре сопровождалась судейским скандалом, вспыхнуло буквально за сутки до стартового свистка. Сообщалось даже о желании Мадрида бойкотировать матч, но, к счастью, он состоялся.

Столичная команда (именно команда, а не клуб), надо сказать, достойно держалась и не давила на арбитров сильнее обычного. Королевская реакция на суету вокруг. Правда, остаться терпеливыми до конца не вышло — незадолго до завершения овертайма Антонио Рюдигер сошел с ума и со скамейки начал бросать в судью предметы, за что моментально увидел перед собой красную карточку. К немцу подключился и Винисиус, но вингер наказания не получил. В общем, без истерики все-таки не обошлось.

26&nbsp;апреля. &laquo;Барселона&raquo; победила &laquo;Реал&raquo; (3:2 д.в.).Невероятное класико с сумасшедшей развязкой. «Реал» с третьей попытки дал бой «Барсе», но не дотерпел

Бригада, к слову, тоже не поплыла и отработала матч как минимум удовлетворительно. Можно вспомнить разве что не назначенный пенальти на Ферране Торресе во втором тайме, но ситуация спорная. Таких за 120 минут накопилось немало — Рикардо Бенгоэчеа с помощниками уверенно разбирались в эпизодах. Отменили точку на Рафинье, наградив бразильца желтой за симуляцию, не удалили де Йонга, хотя мадридцы просили, четко фиксировали офсайды в процессе острых атак. На фоне шума накануне точно заслужили похвалу.

Говоря о содержании матча, хочется отметить, что «Реал» ни разу в сезоне не смотрелся настолько мощно. Против топ-соперников уж точно. Анчелотти сбалансировал состав. Да, повлияло повреждение Мбаппе, но после перерыва Килиан вышел вместо Родриго, а не сформировал деструктивный звездный квартет.

Фото Getty Images

Мадриду в принципе было сложнее. Конечно, это не оправдание. Скорее, объяснение. Ферлан Менди сломался уже на десятой минуте — минус один слот под замену. Физическое состояние команды явно хромает, потому Рюдигер в экстра-таймах бегал с многократно перемотанными ногами, а Винисиус из-за спазмов вовсе не доиграл основное время. И все равно «Реал» выглядел конкурентоспособно. Благодаря грамотной основе, характеру и злости, которую с оговорками удалось облачить в чисто спортивные проявления.

Нет желания ругать проигравших. Или просто искать причины их поражения. Потому что мы увидели именно победу «Барселоны». Фантастической «Барселоны» бесподобного Флика — короля финалов. Ханси выиграл все матчи за трофей в тренерской карьере, восемь из восьми. Он провел класико не хуже Карло. До 85-й минуты совершил лишь одну перестановку, ведь план выполнялся. Несмотря на возвращение Тер Штегена, выпустил Щенсны, который ранее сделал три «сухаря» в рамках турнира. А еще помогал футболистам ментально, был максимально вовлечен в процесс все два часа. Вот и завоевал второй титул с каталонцами. Вполне вероятно, на этом не остановится.

Килиан Мбаппе празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Кубка Испании.Мбаппе забил со штрафного впервые в карьере! Правда, «Реалу» это не помогло

И до чего символичен решающий мяч Жюля Кунде! Кто, если не самый выносливый игрок мира, на 116-й минуте должен бросаться в перехват на чужой половине и вторым касанием издали лупить в угол? Из полевых больше француза в нынешнем сезоне отбегал только один человек. Он, кстати, был в финале по ту сторону — речь про Вальверде. Собственно, Федерико как раз и перекусывал некоторые атаки оппонентов во втором дополнительном тайме, когда партнеры уже еле волочили ноги.

А Ямаль? Видели каков? Пора твердо заявить: 17-летний гений великолепен в больших матчах. Мы убедились в этом на Евро, когда он клал в «девятку» Меньяну в полуфинале и делал ассист на Уильямса в финале. Мы убедились в этом во время предыдущих класико, когда он принимал активное участие в разгромах. Новое шоу — в финале Кубка, когда он оформил дубль из результативных передач и пасовал с точностью 86 процентов (37 точных из 43) — нереально для строго обостряющего вингера.

Фото Getty Images

Кажется, Ламину не мешают ни нефутбольные дела, как тот же эпатаж с прической, ни поразительная дерзость. «Не имеет значения, забьет «Реал» нам один или два гола, потому что в этом сезоне им не обыграть нас», — сказал Ямаль после матча. Очень смело, особенно учитывая, что через две недели будет еще одно класико, уже в чемпионате. «Барса» на четыре очка впереди, но Мадрид, очевидно, настроен вцепиться в шанс догнать лидера.

Как бы Ламин потом не грустил, что своими же словами удвоил мотивацию принципиального соперника. Хотя он сам вряд ли провалится, чересчур зрелый и стабильный. В любом случае история противостояния в текущем сезоне не дописана. Пока общий счет 12:4 в пользу «Барселоны», но какой в этом останется смысл, если вдруг золото уедет в столицу?

Антонио Рюдигер
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
ФК Реал
Жюль Кунде
Ханс Флик
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Мбаппе забил со штрафного впервые в карьере! Правда, «Реалу» это не помогло
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
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38 тур
28.02 23:00
Вальядолид – Лас-Пальмас
 1 : 1
1.03 16:00
Жирона – Сельта
 2 : 2
1.03 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
1.03 20:30
Бетис – Реал
 2 : 1
1.03 23:00
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
2.03 16:00
Леганес – Хетафе
 1 : 0
2.03 18:15
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 0
2.03 20:30
Мальорка – Алавес
 1 : 1
2.03 23:00
Осасуна – Валенсия
 3 : 3
27.04 17:15
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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