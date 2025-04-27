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Мбаппе забил со штрафного впервые в карьере! Правда, «Реалу» это не помогло

Артем Белинин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
Фото Reuters
Шутки кончились.

«Барселона» победила «Реал» в финале Кубка Испании — 3:2. Несмотря на несколько красивых голов каталонцев, самый резонансный в этой игре принадлежит не им. Килиан Мбаппе сравнял счет в середине второго тайма, причем забил прямым ударом со штрафного... впервые в карьере!

3 тысячи дней без голов

Примечательно, что звездный француз даже не попал в стартовый состав. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставил Мбаппе в запасе, так как тот не успел до конца восстановиться от травмы. Однако ситуация в игре складывалась тяжело для мадридцев — после первого тайма они уступали 0:1.

Без главного нападающего команды вытащить игру представлялось непростой задачей, поэтому сразу же после перерыва Килиан появился на поле. И тут же начал приносить пользу, создав несколько пару опасных моментов у штрафной «Барселоны».

Но самый яркий момент произошел на 68-й минуте, когда Френки де Йонг снес мчавшегося на скорости Мбаппе возле штрафной. Игроки «Реала» долго и усердно выпытывали у главного арбитра красную карточку для голландского полузащитника, однако тот получил только желтую. Зато мадридцы заработали штрафной — как выяснилось спустя пару минут, исторический.

К мячу подошли Мбаппе и Лука Модрич. Килиан — откровенно плохой исполнитель стандартов, до этого в официальных матчах он ни разу не забивал со штрафного. Однако в ответственный момент он не испугался и рискнул — как выяснилось, не зря. Француз взял небольшой разбег, пробил четко между стенкой и одиноко стоящим Педри — и попал в левую штангу, от которой мяч залетел в ворота.

Конечно, за этот гол «Реалу» стоит благодарить в том числе и вратаря «Барселоны» Войцеха Шченсны — он достаточно посредственно выставил стенку. На повторе отлично видно, что Килиану не пришлось никого обводить или перекидывать — у него был отличный пустой «коридор» до самых ворот, и нападающий по сути бил без всякого сопротивления. Однако меньше эмоций у Мбаппе от этого не стало: праздновал он ярче обычного и чуть не получил повреждение, отмечая гол ярким подкатом.

Стоит отметить, что технически гол «Барселоне» — не первый для Мбаппе после назначения штрафного. В конце марта француз поразил ворота «Леганеса» (3:2), гол стал победным. Однако тогда Килиан сперва разыграл мяч с Франом Гарсией и после этого пробил уже развалившуюся стенку — поэтому чистым голом со штрафного это не назвать.

Хотя в итоге «Реал» проиграл в финале, да и в целом сезон у сливочных не задался, Мбаппе должен быть счастлив. В первый год в Мадриде он не только снял с себя проклятье штрафных, но и обогнал своего кумира — Криштиану Роналду — по голам в дебютный сезон. После финала Кубка у француза 34 забитых мяча — у португальца на этом отрезке было 33. Больше Килиана в первый год забивали только Фернандо Санудо в сезоне-1934/35 (36) и Иван Саморано в сезоне-1992/93 (37), но время побить оба результата есть.

Трагедия у хейтеров

Мбаппе и штрафные — не просто забавная (или грустная — в зависимости от клубных предпочтений) серия, а настоящий культурный феномен. В социальной сети X есть целый аккаунт под названием «Забил ли Мбаппе со штрафного?», на него подписаны почти 200 тысяч человек.

До матча с «Барселоной» работы у владельца аккаунта было немного — он просто каждый день писал «Нет». Но на 3437-й день традиция прервалась!

Владелец явно не поверил в случившееся — на это намекает гифка с шокированным Уолтером Уайтом из сериала «Во все тяжкие».

Впрочем, долго на аккаунте грустить не стали — и задали другой каверзный вопрос: «Выиграл ли Килиан Мбаппе Лигу чемпионов?»

Владелец профиля несколько раз без иронии поздравил француза, отметив, что это действительно важное достижение. И иронично объявил о продаже аккаунта и уходе на работу в «Макдональдс» — якобы в ведении аккаунта смысла больше не осталось. Последняя запись грустно гласит: «Все кончено».

Зато для самого Мбаппе все только начинается — пусть француз и проиграл с «Реалом» почти все, что мог, он лично сделал для победы максимум. Его трофеи со сливочными явно впереди — и никакие пародийные аккаунты этому не помеха.

Килиан Мбаппе
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
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38 тур
28.02 23:00
Вальядолид – Лас-Пальмас
 1 : 1
1.03 16:00
Жирона – Сельта
 2 : 2
1.03 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
1.03 20:30
Бетис – Реал
 2 : 1
1.03 23:00
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
2.03 16:00
Леганес – Хетафе
 1 : 0
2.03 18:15
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 0
2.03 20:30
Мальорка – Алавес
 1 : 1
2.03 23:00
Осасуна – Валенсия
 3 : 3
27.04 17:15
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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