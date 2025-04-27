Мбаппе забил со штрафного впервые в карьере! Правда, «Реалу» это не помогло
«Барселона» победила «Реал» в финале Кубка Испании — 3:2. Несмотря на несколько красивых голов каталонцев, самый резонансный в этой игре принадлежит не им. Килиан Мбаппе сравнял счет в середине второго тайма, причем забил прямым ударом со штрафного... впервые в карьере!
3 тысячи дней без голов
Примечательно, что звездный француз даже не попал в стартовый состав. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставил Мбаппе в запасе, так как тот не успел до конца восстановиться от травмы. Однако ситуация в игре складывалась тяжело для мадридцев — после первого тайма они уступали 0:1.
Без главного нападающего команды вытащить игру представлялось непростой задачей, поэтому сразу же после перерыва Килиан появился на поле. И тут же начал приносить пользу, создав несколько пару опасных моментов у штрафной «Барселоны».
Но самый яркий момент произошел на 68-й минуте, когда Френки де Йонг снес мчавшегося на скорости Мбаппе возле штрафной. Игроки «Реала» долго и усердно выпытывали у главного арбитра красную карточку для голландского полузащитника, однако тот получил только желтую. Зато мадридцы заработали штрафной — как выяснилось спустя пару минут, исторический.
К мячу подошли Мбаппе и Лука Модрич. Килиан — откровенно плохой исполнитель стандартов, до этого в официальных матчах он ни разу не забивал со штрафного. Однако в ответственный момент он не испугался и рискнул — как выяснилось, не зря. Француз взял небольшой разбег, пробил четко между стенкой и одиноко стоящим Педри — и попал в левую штангу, от которой мяч залетел в ворота.
Конечно, за этот гол «Реалу» стоит благодарить в том числе и вратаря «Барселоны» Войцеха Шченсны — он достаточно посредственно выставил стенку. На повторе отлично видно, что Килиану не пришлось никого обводить или перекидывать — у него был отличный пустой «коридор» до самых ворот, и нападающий по сути бил без всякого сопротивления. Однако меньше эмоций у Мбаппе от этого не стало: праздновал он ярче обычного и чуть не получил повреждение, отмечая гол ярким подкатом.
Стоит отметить, что технически гол «Барселоне» — не первый для Мбаппе после назначения штрафного. В конце марта француз поразил ворота «Леганеса» (3:2), гол стал победным. Однако тогда Килиан сперва разыграл мяч с Франом Гарсией и после этого пробил уже развалившуюся стенку — поэтому чистым голом со штрафного это не назвать.
Хотя в итоге «Реал» проиграл в финале, да и в целом сезон у сливочных не задался, Мбаппе должен быть счастлив. В первый год в Мадриде он не только снял с себя проклятье штрафных, но и обогнал своего кумира — Криштиану Роналду — по голам в дебютный сезон. После финала Кубка у француза 34 забитых мяча — у португальца на этом отрезке было 33. Больше Килиана в первый год забивали только Фернандо Санудо в сезоне-1934/35 (36) и Иван Саморано в сезоне-1992/93 (37), но время побить оба результата есть.
Трагедия у хейтеров
Мбаппе и штрафные — не просто забавная (или грустная — в зависимости от клубных предпочтений) серия, а настоящий культурный феномен. В социальной сети X есть целый аккаунт под названием «Забил ли Мбаппе со штрафного?», на него подписаны почти 200 тысяч человек.
До матча с «Барселоной» работы у владельца аккаунта было немного — он просто каждый день писал «Нет». Но на 3437-й день традиция прервалась!
Владелец явно не поверил в случившееся — на это намекает гифка с шокированным Уолтером Уайтом из сериала «Во все тяжкие».
Впрочем, долго на аккаунте грустить не стали — и задали другой каверзный вопрос: «Выиграл ли Килиан Мбаппе Лигу чемпионов?»
Владелец профиля несколько раз без иронии поздравил француза, отметив, что это действительно важное достижение. И иронично объявил о продаже аккаунта и уходе на работу в «Макдональдс» — якобы в ведении аккаунта смысла больше не осталось. Последняя запись грустно гласит: «Все кончено».
Зато для самого Мбаппе все только начинается — пусть француз и проиграл с «Реалом» почти все, что мог, он лично сделал для победы максимум. Его трофеи со сливочными явно впереди — и никакие пародийные аккаунты этому не помеха.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
6
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
|28.02
|23:00
|
Вальядолид – Лас-Пальмас
|1 : 1
|1.03
|16:00
|
Жирона – Сельта
|2 : 2
|1.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|1 : 1
|1.03
|20:30
|
Бетис – Реал
|2 : 1
|1.03
|23:00
|
Атлетико – Атлетик
|1 : 0
|2.03
|16:00
|
Леганес – Хетафе
|1 : 0
|2.03
|18:15
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 0
|2.03
|20:30
|
Мальорка – Алавес
|1 : 1
|2.03
|23:00
|
Осасуна – Валенсия
|3 : 3
|27.04
|17:15
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5