Мбаппе забил со штрафного впервые в карьере! Правда, «Реалу» это не помогло

Шутки кончились.

«Барселона» победила «Реал» в финале Кубка Испании — 3:2. Несмотря на несколько красивых голов каталонцев, самый резонансный в этой игре принадлежит не им. Килиан Мбаппе сравнял счет в середине второго тайма, причем забил прямым ударом со штрафного... впервые в карьере!

3 тысячи дней без голов

Примечательно, что звездный француз даже не попал в стартовый состав. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставил Мбаппе в запасе, так как тот не успел до конца восстановиться от травмы. Однако ситуация в игре складывалась тяжело для мадридцев — после первого тайма они уступали 0:1.

Без главного нападающего команды вытащить игру представлялось непростой задачей, поэтому сразу же после перерыва Килиан появился на поле. И тут же начал приносить пользу, создав несколько пару опасных моментов у штрафной «Барселоны».

Но самый яркий момент произошел на 68-й минуте, когда Френки де Йонг снес мчавшегося на скорости Мбаппе возле штрафной. Игроки «Реала» долго и усердно выпытывали у главного арбитра красную карточку для голландского полузащитника, однако тот получил только желтую. Зато мадридцы заработали штрафной — как выяснилось спустя пару минут, исторический.

К мячу подошли Мбаппе и Лука Модрич. Килиан — откровенно плохой исполнитель стандартов, до этого в официальных матчах он ни разу не забивал со штрафного. Однако в ответственный момент он не испугался и рискнул — как выяснилось, не зря. Француз взял небольшой разбег, пробил четко между стенкой и одиноко стоящим Педри — и попал в левую штангу, от которой мяч залетел в ворота.

Конечно, за этот гол «Реалу» стоит благодарить в том числе и вратаря «Барселоны» Войцеха Шченсны — он достаточно посредственно выставил стенку. На повторе отлично видно, что Килиану не пришлось никого обводить или перекидывать — у него был отличный пустой «коридор» до самых ворот, и нападающий по сути бил без всякого сопротивления. Однако меньше эмоций у Мбаппе от этого не стало: праздновал он ярче обычного и чуть не получил повреждение, отмечая гол ярким подкатом.

Стоит отметить, что технически гол «Барселоне» — не первый для Мбаппе после назначения штрафного. В конце марта француз поразил ворота «Леганеса» (3:2), гол стал победным. Однако тогда Килиан сперва разыграл мяч с Франом Гарсией и после этого пробил уже развалившуюся стенку — поэтому чистым голом со штрафного это не назвать.

Хотя в итоге «Реал» проиграл в финале, да и в целом сезон у сливочных не задался, Мбаппе должен быть счастлив. В первый год в Мадриде он не только снял с себя проклятье штрафных, но и обогнал своего кумира — Криштиану Роналду — по голам в дебютный сезон. После финала Кубка у француза 34 забитых мяча — у португальца на этом отрезке было 33. Больше Килиана в первый год забивали только Фернандо Санудо в сезоне-1934/35 (36) и Иван Саморано в сезоне-1992/93 (37), но время побить оба результата есть.

Трагедия у хейтеров

Мбаппе и штрафные — не просто забавная (или грустная — в зависимости от клубных предпочтений) серия, а настоящий культурный феномен. В социальной сети X есть целый аккаунт под названием «Забил ли Мбаппе со штрафного?», на него подписаны почти 200 тысяч человек.

До матча с «Барселоной» работы у владельца аккаунта было немного — он просто каждый день писал «Нет». Но на 3437-й день традиция прервалась!

Владелец явно не поверил в случившееся — на это намекает гифка с шокированным Уолтером Уайтом из сериала «Во все тяжкие».

Впрочем, долго на аккаунте грустить не стали — и задали другой каверзный вопрос: «Выиграл ли Килиан Мбаппе Лигу чемпионов?»

Владелец профиля несколько раз без иронии поздравил француза, отметив, что это действительно важное достижение. И иронично объявил о продаже аккаунта и уходе на работу в «Макдональдс» — якобы в ведении аккаунта смысла больше не осталось. Последняя запись грустно гласит: «Все кончено».

Зато для самого Мбаппе все только начинается — пусть француз и проиграл с «Реалом» почти все, что мог, он лично сделал для победы максимум. Его трофеи со сливочными явно впереди — и никакие пародийные аккаунты этому не помеха.