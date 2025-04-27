Невероятное класико с сумасшедшей развязкой. «Реал» с третьей попытки дал бой «Барсе», но не дотерпел

Кубок Испании едет в Каталонию.

Испания. Кубок. Финал.

26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

По ходу двух предыдущих класико о беспомощности «Реала» и чуть ли не совершенстве «Барселоны» не написал только ленивый. Такие выводы можно было сделать, даже ограничившись просмотром подборки моментов или узнав счет. 4:0 в чемпионате на «Сантьяго Бернабеу» и 5:2 в финале Суперкубка Испании — так в рамках сезона одна команда в класико не доминировала с незапамятных времен. Если быть совсем точным — почти целый век: с выигранных сине-гранатовыми двух четвертьфиналов Кубка Испании в 1926 году (3:0, 5:1). У «Реала» же были две победы по 3:0 в чемпионате-1935/36, когда сливочные еще выступали под историческим названием «Мадрид».

А вот мстили непримиримые соперники друг другу за обиды жестко. Например, в 1974-м «Реал» получил унизительные 1:5 в лиге, но спустя четыре месяца закрыл сезон разгромом «Барсы» в кубковом финале (4:0). Чем не параллель с текущей ситуацией?! Вопрос в том — как и за счет чего брать реванш в 260-м (и первым на территории Андалусии) класико? Разговоры о том, что неделю назад сливочные сильно впечатлили во втором тайме игры с «Атлетиком», звучали несколько странно. Как минимум потому, что каждый матч — отдельная история. Да и попробуй доминировать, когда тебе не дает вздохнуть прессинг Ханси Флика!

Так что Карло Анчелотти поставил на прагматизм, словно вспомнив, как «Реал» сушил в Лиге чемпионов «Манчестер Сити». По сути, без не полностью готового к игре и начавшего ее на скамейке запасных Мбаппе единственным чистым нападающим стал Винисиус Жуниор. Родриго же чаще можно было увидеть не в передней линии, а опускающимся по флангу на помощь Лукасу Васкесу. Довольно глубоко играл Беллингем, Тшуамени же и вовсе периодически опускался на одну линию с центральными защитниками. Плюс ситуативно так действовал Вальверде.

С точки зрения разрушения сине-гранатовых атак это в целом работало примерно полчаса. При внушительном перевесе во владении (63 процента к перерыву в поользу каталонцев), угрозы воротам Куртуа были скорее ситуативными, чем системными. Чуть неточный удар Ямаля наносился почти от угла штрафной, а реальная угроза от Кунде (Куртуа достал мяч из-под перекладины) — итог стандартного положения. Только совсем не мадридский стиль вышел боком, когда «Барса» получила возможность провести атаку на пространстве.

После того, как Кубарси в центре поля перехватил пас Беллингема, а Педри запустил диагональ под включением Ямаля, схема Анчелотти развалилась. Во-первых, Фран Гарсия, который уже на 9-й минуте экстренно сменил получившего очередную травму Менди, не закрыл свою зону. Во-вторых, внушительная группа разрушителей слишком сильно вжалась в штрафную, сконцентрировав внимание на Ямале. При этом остальные мадридцы — и прежде всего Беллингем — банально не успели вернуться на помощь. Оценив это, умница Ламин покатил мяч не к воротам — а к линии штрафной на выстрелившего под перекладину Педри.

А что же «Реал»? Он весь первый тайм был вне игры. Как отправивший мяч в сетку Беллингем и едва не заработавший пенальти Винисиус, под которого подкатился Иньиго Мартинес. Так за титулы — да еще и в самом принципиальном противостоянии — не играют. И после перерыва все стало меняться. Как по форме — за счет выхода Мбаппе, Модрича и Арды Гюлера, — так и по содержанию. Второе даже важнее. Беллингем уже выгрызал мячи в центре поля и генерировал моменты. Винисиус крутил позвонки защитникам и нагружал работой Щенсны. В одной атаке — сразу двумя ударами.

Ну и Мбаппе каждым движением показывал — он не готов на полный матч, но отведенное время способен провести на максимальных оборотах. Атака, в которой Френки де Йонгу пришлось хватать Килиана рукой в момент удара, — словно показывала: иначе остановить французского форварда невозможно. Да и это не помогло! Мбаппе, у которого украли потенциальный гол-шедевр, лично выступил в роли мстителя и забил со штрафного. Последнюю фразу, пожалуй, стоит перечитать. И не раз, потому что таких голов у Килиана в карьере еще не было. Над ним потешались, а он — приехав в Мадрид за трофеями — победил самого себя в по-настоящему большом матче.

Вот она — цена момента, ведь при 1:0 два классных момента загубил Рафинья. И как эти эпизоды вспоминали, когда Тшуамени на волне успеха забил после углового! «Реал» и «Барса» совместными усилиями писали драму в нескольких актах. Куртуа, вытащив тяжелейший удар Ямаля, несколько минут спустя помчался страховать Рюдигера и дал Феррану Торресу забить в пустые ворота. Винисиус — оставив на поле все — попросил замену. А Рафинья в добавленные к основному времени минуты вместо права на пенальти получил от совершившего визит к монитору арбитра предупреждение за симуляцию.

Сто с небольшим минут (с учетом добавленных) — слишком мало для таких матчей. Это как интригующий триллер, когда не терпится дождаться развязки захватывающей истории, а когда она наступает, жалеешь, что все так быстро закончилось. И две бонусные серии смотрелись на одном дыхании. Насколько же это интереснее двух предыдущих класико, прошедших в режиме «избиение»!

«Реал» — несмотря на третье поражение — в этот раз оказался готов к соперничеству с «Барсой» в версии Флика. Этот проигрыш — на тоненького. Как ошибка Модрича, который ждал от Браима Диаса движения к мячу и отдал отчасти авантюрную передачу. Как победный удар Кунде впритирку со штангой. Как офсайд, из-за которого не состоялся пенальти за снос Мбаппе.

Сумма эпизодов дала цифры 32 — число завоеванных «Барсой» Кубков. Каталония гуляет после второго за сезон трофея. А 11 мая — в день класико уже в чемпионате — «Реал» будет злее. Как Рюдигер, которого на скамейке удерживали несколько одноклубников. Эта музыка будет вечной!