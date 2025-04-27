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Сегодня, 02:10

Невероятное класико с сумасшедшей развязкой. «Реал» с третьей попытки дал бой «Барсе», но не дотерпел

«Барселона» обыграла «Реал» и стала победителем Кубка Испании
Андрей Кузичев
Корреспондент
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26 апреля. «Барселона» победила «Реал» (3:2 д.в.).
Фото Global Look Press
Кубок Испании едет в Каталонию.
Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
3:2
Реал

По ходу двух предыдущих класико о беспомощности «Реала» и чуть ли не совершенстве «Барселоны» не написал только ленивый. Такие выводы можно было сделать, даже ограничившись просмотром подборки моментов или узнав счет. 4:0 в чемпионате на «Сантьяго Бернабеу» и 5:2 в финале Суперкубка Испании — так в рамках сезона одна команда в класико не доминировала с незапамятных времен. Если быть совсем точным — почти целый век: с выигранных сине-гранатовыми двух четвертьфиналов Кубка Испании в 1926 году (3:0, 5:1). У «Реала» же были две победы по 3:0 в чемпионате-1935/36, когда сливочные еще выступали под историческим названием «Мадрид».

А вот мстили непримиримые соперники друг другу за обиды жестко. Например, в 1974-м «Реал» получил унизительные 1:5 в лиге, но спустя четыре месяца закрыл сезон разгромом «Барсы» в кубковом финале (4:0). Чем не параллель с текущей ситуацией?! Вопрос в том — как и за счет чего брать реванш в 260-м (и первым на территории Андалусии) класико? Разговоры о том, что неделю назад сливочные сильно впечатлили во втором тайме игры с «Атлетиком», звучали несколько странно. Как минимум потому, что каждый матч — отдельная история. Да и попробуй доминировать, когда тебе не дает вздохнуть прессинг Ханси Флика!

Так что Карло Анчелотти поставил на прагматизм, словно вспомнив, как «Реал» сушил в Лиге чемпионов «Манчестер Сити». По сути, без не полностью готового к игре и начавшего ее на скамейке запасных Мбаппе единственным чистым нападающим стал Винисиус Жуниор. Родриго же чаще можно было увидеть не в передней линии, а опускающимся по флангу на помощь Лукасу Васкесу. Довольно глубоко играл Беллингем, Тшуамени же и вовсе периодически опускался на одну линию с центральными защитниками. Плюс ситуативно так действовал Вальверде.

С точки зрения разрушения сине-гранатовых атак это в целом работало примерно полчаса. При внушительном перевесе во владении (63 процента к перерыву в поользу каталонцев), угрозы воротам Куртуа были скорее ситуативными, чем системными. Чуть неточный удар Ямаля наносился почти от угла штрафной, а реальная угроза от Кунде (Куртуа достал мяч из-под перекладины) — итог стандартного положения. Только совсем не мадридский стиль вышел боком, когда «Барса» получила возможность провести атаку на пространстве.

После того, как Кубарси в центре поля перехватил пас Беллингема, а Педри запустил диагональ под включением Ямаля, схема Анчелотти развалилась. Во-первых, Фран Гарсия, который уже на 9-й минуте экстренно сменил получившего очередную травму Менди, не закрыл свою зону. Во-вторых, внушительная группа разрушителей слишком сильно вжалась в штрафную, сконцентрировав внимание на Ямале. При этом остальные мадридцы — и прежде всего Беллингем — банально не успели вернуться на помощь. Оценив это, умница Ламин покатил мяч не к воротам — а к линии штрафной на выстрелившего под перекладину Педри.

А что же «Реал»? Он весь первый тайм был вне игры. Как отправивший мяч в сетку Беллингем и едва не заработавший пенальти Винисиус, под которого подкатился Иньиго Мартинес. Так за титулы — да еще и в самом принципиальном противостоянии — не играют. И после перерыва все стало меняться. Как по форме — за счет выхода Мбаппе, Модрича и Арды Гюлера, — так и по содержанию. Второе даже важнее. Беллингем уже выгрызал мячи в центре поля и генерировал моменты. Винисиус крутил позвонки защитникам и нагружал работой Щенсны. В одной атаке — сразу двумя ударами.

Ну и Мбаппе каждым движением показывал — он не готов на полный матч, но отведенное время способен провести на максимальных оборотах. Атака, в которой Френки де Йонгу пришлось хватать Килиана рукой в момент удара, — словно показывала: иначе остановить французского форварда невозможно. Да и это не помогло! Мбаппе, у которого украли потенциальный гол-шедевр, лично выступил в роли мстителя и забил со штрафного. Последнюю фразу, пожалуй, стоит перечитать. И не раз, потому что таких голов у Килиана в карьере еще не было. Над ним потешались, а он — приехав в Мадрид за трофеями — победил самого себя в по-настоящему большом матче.

Вот она — цена момента, ведь при 1:0 два классных момента загубил Рафинья. И как эти эпизоды вспоминали, когда Тшуамени на волне успеха забил после углового! «Реал» и «Барса» совместными усилиями писали драму в нескольких актах. Куртуа, вытащив тяжелейший удар Ямаля, несколько минут спустя помчался страховать Рюдигера и дал Феррану Торресу забить в пустые ворота. Винисиус — оставив на поле все — попросил замену. А Рафинья в добавленные к основному времени минуты вместо права на пенальти получил от совершившего визит к монитору арбитра предупреждение за симуляцию.

Рафинья.«Барселона» — «Реал»: Рафинья обманул судью, но не ВАР

Сто с небольшим минут (с учетом добавленных) — слишком мало для таких матчей. Это как интригующий триллер, когда не терпится дождаться развязки захватывающей истории, а когда она наступает, жалеешь, что все так быстро закончилось. И две бонусные серии смотрелись на одном дыхании. Насколько же это интереснее двух предыдущих класико, прошедших в режиме «избиение»!

«Реал» — несмотря на третье поражение — в этот раз оказался готов к соперничеству с «Барсой» в версии Флика. Этот проигрыш — на тоненького. Как ошибка Модрича, который ждал от Браима Диаса движения к мячу и отдал отчасти авантюрную передачу. Как победный удар Кунде впритирку со штангой. Как офсайд, из-за которого не состоялся пенальти за снос Мбаппе.

Сумма эпизодов дала цифры 32 — число завоеванных «Барсой» Кубков. Каталония гуляет после второго за сезон трофея. А 11 мая — в день класико уже в чемпионате — «Реал» будет злее. Как Рюдигер, которого на скамейке удерживали несколько одноклубников. Эта музыка будет вечной!

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
ФК Реал
Жюль Кунде
Орельен Тчуамени
Ханс Флик
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Скандал перед класико: судья расплакался на пресс-конференции, в СМИ появились слухи о бойкоте «Реала»

Мбаппе забил со штрафного впервые в карьере! Правда, «Реалу» это не помогло
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
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37 тур
38 тур
28.02 23:00
Вальядолид – Лас-Пальмас
 1 : 1
1.03 16:00
Жирона – Сельта
 2 : 2
1.03 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
1.03 20:30
Бетис – Реал
 2 : 1
1.03 23:00
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
2.03 16:00
Леганес – Хетафе
 1 : 0
2.03 18:15
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 0
2.03 20:30
Мальорка – Алавес
 1 : 1
2.03 23:00
Осасуна – Валенсия
 3 : 3
27.04 17:15
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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