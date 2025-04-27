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Выпученные глаза Рюдигера — главный хайлайт класико: ему грозит до 12 матчей дисквалификации

Рюдигера могут дисквалифицировать на 12 матчей
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Антонио Рюдигер.
Фото Getty Images
Мадридцы уступили в финале Кубка Испании.
Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
3:2
Реал

26 апреля «Барселона» обыграла «Реал» в овертайме драматичного финала Кубка Испании (3:2). Под конец встречи игроков «Королевского клуба» захлестывали эмоции, из-за чего сразу трое из них получили красные карточки — Антонио Рюдигер, Лукас Васкес и Джуд Беллингем. Немецкому защитнику даже грозит длительная дисквалификация.

За что наказали Рюдигера

Немец взорвался эмоциями в компенсированное ко второму дополнительному тайму время. На тот момент «Реал» уже уступал в счете после гола Жюля Кунде на 116-й минуте. Мадридцы выбегали в контратаку, которую судья остановил из-за отмашки Килиана Мбаппе в сторону защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Решение взбесило замененного на 111-й минуте Рюдигера — Антонио из технической зоны швырнул лед в сторону арбитра, за что сразу получил красную карточку.

&laquo;Барселона&raquo; празднует победный гол в&nbsp;финале Кубка Испании с &laquo;Реалом&raquo; (3:2 д.в.) в&nbsp;Севилье 26&nbsp;апреля.Невероятное класико с сумасшедшей развязкой. «Реал» с третьей попытки дал бой «Барсе», но не дотерпел

После этого немец рванул навстречу судье Рикардо де Бургосу Бенгоэчеа, который подошел к нему, чтобы показать красную карточку. Обезумевшего защитника пришлось удерживать партнерам и членам тренерского штаба. По информации испанской прессы, за такое поведение Рюдигеру грозит дисквалификация — от четырех до 12 матчей.

«Антонио Рюдигер был удален по следующей причине: за бросок объекта из технической зоны, который не достиг меня. После того как была показана красная карточка, его пришлось удерживать нескольким членам тренерского штаба. Футболист демонстрировал агрессивный настрой», — сказано в протоколе матча.

Лукас Васкес против Френки де Йонга.
Фото AFP

Беллингема и Васкеса тоже удалили за эмоции

Также в последние мгновения матча красную получил Лукас Васкес, который покинул поле еще на 55-й минуте. Как сказано в протоколе, испанца удалили за выход на поле — не согласившись с одним из решений арбитра, он выскочил из технической зоны на газон.

Беллингема удалили уже после финального свистка. Причем некоторое время было непонятно, кого наказали — его или Винисиуса. Ясность появилась только после публикации протокола. Как оказалось, после встречи англичанин направился к арбитрам и что-то высказывал им в агрессивной манере — партнерам пришлось удерживать потерявшего контроль над собой полузащитника.

Защитник &laquo;Барселоны&raquo; Жюль Кунде (слева) забивает победный гол в&nbsp;финале Кубка Испании против &laquo;Реала&raquo; (3:2 д.в.).«Реал» провел лучший матч в сезоне, только и этого оказалось мало. Как вообще победить эту «Барсу»?

Винисиус тоже был на грани удаления. Он протестовал против решения арбитра на финише добавленного времени и что-то швырнул в сторону арбитра — еще раньше, чем за это наказали Рюдигера. Однако это действие судьи не заметили.

Джуд Беллингем.
Фото Getty Images

«Реал» недоволен судейством

Мадридцы скандалили из-за арбитра еще до начала игры. Клубное ТВ критиковало Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа и требовало его заменить: причины — лучшая статистика «Барселоны» в матчах с ним, а также судейские скандалы на прошлых играх «Реала» с его участием. Бунт не привел ни к каким изменениям, но футболисты мадридского клуба явно были настроены против рефери. Беллингем еще после первого тайма, уходя с поля, выкрикивал: «Все — в их пользу! Все спорные моменты — в их пользу!»

Разумеется, с критикой арбитра после встречи вышло и клубное ТВ «сливочных». В эфире разобрали два спорных эпизода, которые судьи оценили не в пользу команды Карло Анчелотти: отмененный пенальти в ворота «Барсы» в начале второго тайма и желтая карточка Френки де Йонгу, которая, по мнению мадридских ведущих, должа была быть красной.

У «Реала» в этом сезоне остались шансы на победу лишь в одном турнире — чемпионате Испании. После 33 туров мадридцы идут вторыми, отставая от «Барселоны» на четыре очка. 11 мая команды вновь встретятся друг с другом — уже в рамках ла лиги.

Антонио Рюдигер и Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Извинения Рюдигера

Утром после игры эмоции Рюдигера остыли, и он опубликовал в своих соцсетях извинения за свое поведение:

— Моему поведению минувшим вечером точно нет оправдания. Мне очень жаль. Со второго тайма мы играли очень хорошо. Но после 111-й минуты я уже не мог помочь своей команде и до финального свистка допустил ошибку. Еще раз прошу прощения перед арбитром и всеми, кого разочаровал.

Антонио Рюдигер
ФК Барселона
ФК Реал
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«Реал» провел лучший матч в сезоне, только и этого оказалось мало. Как вообще победить эту «Барсу»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
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38 тур
28.02 23:00
Вальядолид – Лас-Пальмас
 1 : 1
1.03 16:00
Жирона – Сельта
 2 : 2
1.03 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
1.03 20:30
Бетис – Реал
 2 : 1
1.03 23:00
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
2.03 16:00
Леганес – Хетафе
 1 : 0
2.03 18:15
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 0
2.03 20:30
Мальорка – Алавес
 1 : 1
2.03 23:00
Осасуна – Валенсия
 3 : 3
27.04 17:15
Вильярреал – Эспаньол
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
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Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
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Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
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