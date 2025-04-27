Выпученные глаза Рюдигера — главный хайлайт класико: ему грозит до 12 матчей дисквалификации
26 апреля «Барселона» обыграла «Реал» в овертайме драматичного финала Кубка Испании (3:2). Под конец встречи игроков «Королевского клуба» захлестывали эмоции, из-за чего сразу трое из них получили красные карточки — Антонио Рюдигер, Лукас Васкес и Джуд Беллингем. Немецкому защитнику даже грозит длительная дисквалификация.
За что наказали Рюдигера
Немец взорвался эмоциями в компенсированное ко второму дополнительному тайму время. На тот момент «Реал» уже уступал в счете после гола Жюля Кунде на 116-й минуте. Мадридцы выбегали в контратаку, которую судья остановил из-за отмашки Килиана Мбаппе в сторону защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Решение взбесило замененного на 111-й минуте Рюдигера — Антонио из технической зоны швырнул лед в сторону арбитра, за что сразу получил красную карточку.
После этого немец рванул навстречу судье Рикардо де Бургосу Бенгоэчеа, который подошел к нему, чтобы показать красную карточку. Обезумевшего защитника пришлось удерживать партнерам и членам тренерского штаба. По информации испанской прессы, за такое поведение Рюдигеру грозит дисквалификация — от четырех до 12 матчей.
«Антонио Рюдигер был удален по следующей причине: за бросок объекта из технической зоны, который не достиг меня. После того как была показана красная карточка, его пришлось удерживать нескольким членам тренерского штаба. Футболист демонстрировал агрессивный настрой», — сказано в протоколе матча.
Беллингема и Васкеса тоже удалили за эмоции
Также в последние мгновения матча красную получил Лукас Васкес, который покинул поле еще на 55-й минуте. Как сказано в протоколе, испанца удалили за выход на поле — не согласившись с одним из решений арбитра, он выскочил из технической зоны на газон.
Беллингема удалили уже после финального свистка. Причем некоторое время было непонятно, кого наказали — его или Винисиуса. Ясность появилась только после публикации протокола. Как оказалось, после встречи англичанин направился к арбитрам и что-то высказывал им в агрессивной манере — партнерам пришлось удерживать потерявшего контроль над собой полузащитника.
Винисиус тоже был на грани удаления. Он протестовал против решения арбитра на финише добавленного времени и что-то швырнул в сторону арбитра — еще раньше, чем за это наказали Рюдигера. Однако это действие судьи не заметили.
«Реал» недоволен судейством
Мадридцы скандалили из-за арбитра еще до начала игры. Клубное ТВ критиковало Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа и требовало его заменить: причины — лучшая статистика «Барселоны» в матчах с ним, а также судейские скандалы на прошлых играх «Реала» с его участием. Бунт не привел ни к каким изменениям, но футболисты мадридского клуба явно были настроены против рефери. Беллингем еще после первого тайма, уходя с поля, выкрикивал: «Все — в их пользу! Все спорные моменты — в их пользу!»
Разумеется, с критикой арбитра после встречи вышло и клубное ТВ «сливочных». В эфире разобрали два спорных эпизода, которые судьи оценили не в пользу команды Карло Анчелотти: отмененный пенальти в ворота «Барсы» в начале второго тайма и желтая карточка Френки де Йонгу, которая, по мнению мадридских ведущих, должа была быть красной.
У «Реала» в этом сезоне остались шансы на победу лишь в одном турнире — чемпионате Испании. После 33 туров мадридцы идут вторыми, отставая от «Барселоны» на четыре очка. 11 мая команды вновь встретятся друг с другом — уже в рамках ла лиги.
Извинения Рюдигера
Утром после игры эмоции Рюдигера остыли, и он опубликовал в своих соцсетях извинения за свое поведение:
— Моему поведению минувшим вечером точно нет оправдания. Мне очень жаль. Со второго тайма мы играли очень хорошо. Но после 111-й минуты я уже не мог помочь своей команде и до финального свистка допустил ошибку. Еще раз прошу прощения перед арбитром и всеми, кого разочаровал.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
6
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
|28.02
|23:00
|
Вальядолид – Лас-Пальмас
|1 : 1
|1.03
|16:00
|
Жирона – Сельта
|2 : 2
|1.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|1 : 1
|1.03
|20:30
|
Бетис – Реал
|2 : 1
|1.03
|23:00
|
Атлетико – Атлетик
|1 : 0
|2.03
|16:00
|
Леганес – Хетафе
|1 : 0
|2.03
|18:15
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 0
|2.03
|20:30
|
Мальорка – Алавес
|1 : 1
|2.03
|23:00
|
Осасуна – Валенсия
|3 : 3
|27.04
|17:15
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5