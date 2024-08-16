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«Атлетико» — главный конкурент «Реала». Закупились на 141 миллион евро, и это не предел

«Атлетико» подписал Альвареса, Ле Нормана и Серлота в летнее трансферное окно
Оскар Финк
Приглашенный автор
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Футболисты Робен Ле Норман, Александр Серлот и Хулиан Альварес
Робен Ле Норман, Александр Серлот и Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press, Getty Images
Атака выглядит супермощно.

На данный момент «Атлетико» — с отрывом самая тратящая команда Испании этим летом и четвертая по трансферным расходам в мире после «Челси», «Астон Виллы» и «Баварии». Уже подписали Робена Ле Нормана (34,5 миллиона евро), Александра Серлота (32) и Хулиана Альвареса (75). И на этом мадридцы не собираются останавливаться — активно работают над переходом Конора Галлахера из «Челси» (правда, пока сделка приостановлена), появились слухи об интересе к Н'Голо Канте.

Если трансферы удастся додавить, траты приблизятся к 200 миллионам евро — так в клубе не раскошеливались с 2019 года. Как команда преобразовалась, и насколько усиления повысили шансы «Атлетико» на чемпионство? Давайте разбираться.

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Деньги потратили — дыры в составе остались

Мадридцы начали лето с чистки зарплатной ведомости. В клубе избавились от ветеранов и возрастных игроков — Габриэл Паулиста (33 года), Витоло (34), Савич (33), Депай (30) и Эрмосо (29) ушли бесплатно, Сауля (29) арендовала «Севилья», а за Морату (31) и Сеюнджю (28) выручили в общей сложности 21,5 млн евро. Это позволило организовать дорогие трансферы. Согласно Capology, зарплатный фонд благодаря их уходам сократился более чем на 25 миллионов евро, еще столько же — на налоги.

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Если брать в расчет приход Галлахера, «Атлетико» усилил нападение (Альварес и Серлот), центр защиты (Ле Норман) и позицию «восьмерки» (сам Галлахер). Вместе с этим проблемные позиции остались незакрытыми. В прошлом сезоне Симеоне продолжил трансформацию «Атлетико» в созидательную и атакующую команду, но столкнулся с рядом проблем.

Больше всех минут в центре обороны провел 35-летний Аксель Витсель — ни разу не профильный защитник. Команде попросту не хватало современных центральных защитников. С приходом Ле Нормана проблема решилась лишь частично — теперь команде необходим левоногий ЦЗ похожего плана. Без этого «Атлетико» будет сложнее прогрессировать сразу в нескольких фазах: розыгрыше мяча, защите с высокой линией и обороне в моменты перехода владения.

Вторая проблема — опорник. В составе также нет игрока на эту позицию. В прошлом сезоне ее занимал 32-летний Коке, который вовсе не номер шесть. Более того, у него даже нет подмены. Приход Галлахера — большое подспорье для развития командного прессинга, в предыдущем розыгрыше АПЛ только Мартин Эдегор чаще возвращал мяч команде на трети поля соперника (41 раз, Конор — 37). Но эта статистика также подчеркивает и другой аспект: англичанин — не классический опорник, он действует выше.

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Галлахер также не выглядит значительным усилением стартового состава. За прошедший сезон в АПЛ Конор забил пять мячей и отдал семь ассистов. Это немного больше, чем у Родриго де Пауля или Маркоса Льоренте, но цифры не сногсшибательные. Наконец, трансфер Галлахера еще не состоялся. Да, игрок уже в Мадриде, клуб выкладывает его фото на стадионе, но сделка только в процессе (по слухам, «Челси» даже требует от него вернуться обратно). «Атлетико» не хочет проблем с ФФП, поэтому пытается продать Жоау Феликса в «Челси». Лондонский клуб не торопится соглашаться.

Альварес и Серлот — отличные трансферы в нападение. Хулиан выглядит наследником Гризманна: такой же многогранный и невероятно работоспособный талант. У Александра за спиной лучший год в карьере — 23 гола и шесть ассистов за «Вильярреал». Норвежец почти взял бомбардирский трофей Пичичи, но в последнем туре его обогнал Довбик. При всей похвале есть и опасение: Серлот показал аномально высокую реализацию (по xG у него только 12,3 гола). Определенный спад в результативности наверняка случится, но свои 10-15 мячей должен забить. Особенно учитывая, что ему будут помогать такие мастера, как Гризманн и Альварес.

Футболист «Атлетико» Александр Серлот
Александр Серлот.
Фото Getty Images

Как разместить звезд

В связи с трансферами кто-то мог задаться вопросом: а сможет ли Симеоне разместить всех трех форвардов в составе? Вполне. Первый вариант: игра в три нападающих, двое из которых (Антуан и Хулиан) будут инсайдами. Второй вариант: игра в два форварда и расположение Гризманна или Альвареса в полузащите. Этот вариант не безумный: оба игрока уже выходили на позиции «восьмерки», их работоспособности и умений в обороне хватит для успешной игры на этой роли.

Поразительно, но состав «Атлетико» приблизился к разбалансировке с креном на атаку — ведь некоторые вопросы вызывает и вратарская позиция.

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Облак — самый высокооплачиваемый игрок команды (10 млн евро в год чистыми по данным Capology). Понятно почему: много лет Ян был чуть ли не лучшим вратарем мира и спасал команду от десятков мячей. Но его форма в последние годы нестабильна. В сезоне-2022/23 словенец пропустил на восемь мячей больше, чем ожидалось в модели xG, в прошлом — на три мяча. Иначе говоря, от былых геройств Яна не осталось и следа, а взамен пришли ошибки.

Больше вопросов появилось этим летом: Облак провел предсезонку в тренажерном зале и не сыграл ни в одном товарищеском матче. О травме никто не сообщал, а на фоне происходящего появились слухи об ультиматуме от руководства: либо снижай зарплату, либо уходи из команды. На предсезонке в воротах стоял 26-летний румын Молдован, ни разу не сыгравший за клуб в прошлом сезоне.

Футболист «Атлетико» Ян Облак
Ян Облак.
Фото Global Look Press

«Атлетико» неплохо усилился в межсезонье, особенно на фоне «Барселоны» — каталонцы тоже не закрыли проблемные позиции, а купили игрока на перегруженную позицию. Дани Ольмо провел отличный Евро, но вряд ли будет забивать 20+ голов за сезон плюс подвержен травмам. Да и на профильную позицию «десятки» претендентов хватает — Педри, Гюндоган, Фермин.

А вот слухи о трансфере Нико Уильямса становятся все более нереалистичными: у «Барсы» нет денег даже на регистрацию Ольмо. Нужно срочно откуда-то взять 60 миллионов евро: либо продавать кого-то из лидеров, либо активировать новые рычаги (читай: лишиться будущих доходов или влезть в кредиты).

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Поэтому пока что «Атлетико» отработал на рынке точно лучше каталонцев. А вот монструозную кампанию «Реала» с Эндриком и Мбаппе переплюнуть не получилось (да и вряд ли такое возможно). Да, в «королевском» клубе есть недостаток здоровых центральных защитников, но со сломанными Милитао и Алабой команда взяла ЛЧ и ла лигу в прошлом сезоне. Не стоит забывать и про «Жирону», которая заменила лидеров и постарается снова выбить кого-то из грандов из тройки лучших.

Усиления «Атлетико» хороши, но не настолько, чтобы стать хотя бы вторым фаворитом на победу в чемпионате — букмекеры до сих пор котируют «Барселону» выше. Но на деле все может обернуться иначе — по крайней мере, амбиции у мадридцев точно чемпионские.

Футбол
ФК Атлетико
Конор Галлахер
Хулиан Альварес
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Чемпионат Испании по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
2
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
3
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
4
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
5
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
6
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
10
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
20
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
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Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
Габриэл Мизехауй

Габриэл Мизехауй

Жирона

 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 1
П
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Горка Гурусета

Горка Гурусета

Атлетик

 1
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 1
И К Ж
Унаи Гомес

Унаи Гомес

Атлетик

 1 0 1
Андони Горосабель

Андони Горосабель

Атлетик

 1 0 1
Ромен Перро

Ромен Перро

Бетис

 1 0 1
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