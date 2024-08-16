Атака выглядит супермощно.

На данный момент «Атлетико» — с отрывом самая тратящая команда Испании этим летом и четвертая по трансферным расходам в мире после «Челси», «Астон Виллы» и «Баварии». Уже подписали Робена Ле Нормана (34,5 миллиона евро), Александра Серлота (32) и Хулиана Альвареса (75). И на этом мадридцы не собираются останавливаться — активно работают над переходом Конора Галлахера из «Челси» (правда, пока сделка приостановлена), появились слухи об интересе к Н'Голо Канте.

Если трансферы удастся додавить, траты приблизятся к 200 миллионам евро — так в клубе не раскошеливались с 2019 года. Как команда преобразовалась, и насколько усиления повысили шансы «Атлетико» на чемпионство? Давайте разбираться.

Деньги потратили — дыры в составе остались

Мадридцы начали лето с чистки зарплатной ведомости. В клубе избавились от ветеранов и возрастных игроков — Габриэл Паулиста (33 года), Витоло (34), Савич (33), Депай (30) и Эрмосо (29) ушли бесплатно, Сауля (29) арендовала «Севилья», а за Морату (31) и Сеюнджю (28) выручили в общей сложности 21,5 млн евро. Это позволило организовать дорогие трансферы. Согласно Capology, зарплатный фонд благодаря их уходам сократился более чем на 25 миллионов евро, еще столько же — на налоги.

Если брать в расчет приход Галлахера, «Атлетико» усилил нападение (Альварес и Серлот), центр защиты (Ле Норман) и позицию «восьмерки» (сам Галлахер). Вместе с этим проблемные позиции остались незакрытыми. В прошлом сезоне Симеоне продолжил трансформацию «Атлетико» в созидательную и атакующую команду, но столкнулся с рядом проблем.

Больше всех минут в центре обороны провел 35-летний Аксель Витсель — ни разу не профильный защитник. Команде попросту не хватало современных центральных защитников. С приходом Ле Нормана проблема решилась лишь частично — теперь команде необходим левоногий ЦЗ похожего плана. Без этого «Атлетико» будет сложнее прогрессировать сразу в нескольких фазах: розыгрыше мяча, защите с высокой линией и обороне в моменты перехода владения.

Вторая проблема — опорник. В составе также нет игрока на эту позицию. В прошлом сезоне ее занимал 32-летний Коке, который вовсе не номер шесть. Более того, у него даже нет подмены. Приход Галлахера — большое подспорье для развития командного прессинга, в предыдущем розыгрыше АПЛ только Мартин Эдегор чаще возвращал мяч команде на трети поля соперника (41 раз, Конор — 37). Но эта статистика также подчеркивает и другой аспект: англичанин — не классический опорник, он действует выше.

Галлахер также не выглядит значительным усилением стартового состава. За прошедший сезон в АПЛ Конор забил пять мячей и отдал семь ассистов. Это немного больше, чем у Родриго де Пауля или Маркоса Льоренте, но цифры не сногсшибательные. Наконец, трансфер Галлахера еще не состоялся. Да, игрок уже в Мадриде, клуб выкладывает его фото на стадионе, но сделка только в процессе (по слухам, «Челси» даже требует от него вернуться обратно). «Атлетико» не хочет проблем с ФФП, поэтому пытается продать Жоау Феликса в «Челси». Лондонский клуб не торопится соглашаться.

Альварес и Серлот — отличные трансферы в нападение. Хулиан выглядит наследником Гризманна: такой же многогранный и невероятно работоспособный талант. У Александра за спиной лучший год в карьере — 23 гола и шесть ассистов за «Вильярреал». Норвежец почти взял бомбардирский трофей Пичичи, но в последнем туре его обогнал Довбик. При всей похвале есть и опасение: Серлот показал аномально высокую реализацию (по xG у него только 12,3 гола). Определенный спад в результативности наверняка случится, но свои 10-15 мячей должен забить. Особенно учитывая, что ему будут помогать такие мастера, как Гризманн и Альварес.

Александр Серлот. Фото Getty Images

Как разместить звезд

В связи с трансферами кто-то мог задаться вопросом: а сможет ли Симеоне разместить всех трех форвардов в составе? Вполне. Первый вариант: игра в три нападающих, двое из которых (Антуан и Хулиан) будут инсайдами. Второй вариант: игра в два форварда и расположение Гризманна или Альвареса в полузащите. Этот вариант не безумный: оба игрока уже выходили на позиции «восьмерки», их работоспособности и умений в обороне хватит для успешной игры на этой роли.

Поразительно, но состав «Атлетико» приблизился к разбалансировке с креном на атаку — ведь некоторые вопросы вызывает и вратарская позиция.

Облак — самый высокооплачиваемый игрок команды (10 млн евро в год чистыми по данным Capology). Понятно почему: много лет Ян был чуть ли не лучшим вратарем мира и спасал команду от десятков мячей. Но его форма в последние годы нестабильна. В сезоне-2022/23 словенец пропустил на восемь мячей больше, чем ожидалось в модели xG, в прошлом — на три мяча. Иначе говоря, от былых геройств Яна не осталось и следа, а взамен пришли ошибки.

Больше вопросов появилось этим летом: Облак провел предсезонку в тренажерном зале и не сыграл ни в одном товарищеском матче. О травме никто не сообщал, а на фоне происходящего появились слухи об ультиматуме от руководства: либо снижай зарплату, либо уходи из команды. На предсезонке в воротах стоял 26-летний румын Молдован, ни разу не сыгравший за клуб в прошлом сезоне.

Ян Облак. Фото Global Look Press

«Атлетико» неплохо усилился в межсезонье, особенно на фоне «Барселоны» — каталонцы тоже не закрыли проблемные позиции, а купили игрока на перегруженную позицию. Дани Ольмо провел отличный Евро, но вряд ли будет забивать 20+ голов за сезон плюс подвержен травмам. Да и на профильную позицию «десятки» претендентов хватает — Педри, Гюндоган, Фермин.

А вот слухи о трансфере Нико Уильямса становятся все более нереалистичными: у «Барсы» нет денег даже на регистрацию Ольмо. Нужно срочно откуда-то взять 60 миллионов евро: либо продавать кого-то из лидеров, либо активировать новые рычаги (читай: лишиться будущих доходов или влезть в кредиты).

Поэтому пока что «Атлетико» отработал на рынке точно лучше каталонцев. А вот монструозную кампанию «Реала» с Эндриком и Мбаппе переплюнуть не получилось (да и вряд ли такое возможно). Да, в «королевском» клубе есть недостаток здоровых центральных защитников, но со сломанными Милитао и Алабой команда взяла ЛЧ и ла лигу в прошлом сезоне. Не стоит забывать и про «Жирону», которая заменила лидеров и постарается снова выбить кого-то из грандов из тройки лучших.

Усиления «Атлетико» хороши, но не настолько, чтобы стать хотя бы вторым фаворитом на победу в чемпионате — букмекеры до сих пор котируют «Барселону» выше. Но на деле все может обернуться иначе — по крайней мере, амбиции у мадридцев точно чемпионские.