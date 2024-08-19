«Барса» не может зарегистрировать свой главный трансфер. Насколько все серьезно с Ольмо?
Финансовые проблемы «Барсы» — неотъемлемая часть последних трансферных окон. Каталонцев сжал финансовый фейр-плей ла лиги: клуб с трудом вписывался в него в предыдущие годы и за это получал сокращения зарплатного бюджета. Летом проблемы начались даже не с Ольмо, а с Флика — тренера тоже изначально не могли зарегистрировать. Этот вопрос решили, но важен сам факт: в другом топ-клубе такого нет. Как до такого дошло и как каталонцы будут выкарабкиваться?
Миллиардный долг
Бывший президент «Барсы» Жозеп Бартомеу раздул зарплатную ведомость (одному Месси платили больше 100 миллионов евро в год) и тратил сотни миллионов евро на Коутиньо, Дембеле, Гризманна и других. Сотни миллионов, которые он не мог себе позволить. Тогда внутреннего ФФП в Испании еще не было, поэтому все траты оставались безнаказанными. К октябрю 2020 года, когда Бартомеу был выдворен с должности, долги клуба выросли до 1,35 миллиарда евро.
Лапорта пошел на серьезный шаг — отпустил Месси. Этого, конечно, было недостаточно. Тогда Жоан открыл футбольному миру финансовые рычаги — продажу будущих доходов от медиаправ за деньги прямо сейчас. Так удалось поднять 800 миллионов евро — много, но тоже недостаточно. Особенно учитывая, что тратить клуб не перестал.
В 2023 году «Барса» взяла кредит на 1,5 миллиарда евро для реконструкции «Камп Ноу». Справедливости ради к этому ходу вопросов меньше — это было необходимо, да и после расширения зарабатывать на билетах будут больше. Но нужно учитывать и последствия: временный переезд на Олимпийский стадион аукнулся клубу потерей дохода от домашней арены. Цифра солидная: 150 миллионов евро.
Казалось бы, команде нужно на время забыть о трансферах и заниматься максимум подписанием свободных агентов и арендами, чтобы поправить финансовое здоровье. Но амбиции Лапорты этого не предусматривают. Клуб продолжил громко вести себя на рынке, пытаясь доказать свою состоятельность даже в кризисное время. Это привело к миллиардным расходам.
Ла лига отреагировала жестко: летом 2023 года руководство турнира обрушило зарплатный лимит «Барсы» с 648 до 270 миллионов евро. В феврале этого года планку уронили еще ниже: до 204 миллионов. В это же время зарплатная ведомость команды вместе с трансферной амортизацией составляла 492 миллиона — превышение лимита почти в 2,5 раза.
Что «Барса» планирует делать и что может пойти не так?
Как обычно, Лапорта действует не по канонам. Во многом потому, что у клуба не выходит продать дорогих игроков. Френки де Йонг и Рональд Араухо травмированы, этот факт усложняет любые переговоры по трансферу игроков. А Де Йонг — самый высокооплачиваемый игрок ла лиги, по данным Capology, — на его зарплату с учетом 52-процентного налога тратится, внимание, 75 миллионов евро в год. На Левандовски — 66,6. Да, оба зарабатывают больше Мбаппе.
А Гюндоган, Ферран Торрес и Рафинья вообще не хотят уходить. Из-за этого «Барса» заработала только 28 миллионов евро на продаже футболистов — один Ольмо обошелся в два раза дороже.
Поэтому Лапорта снова ищет рычаги. Основные в этом году — монетизация формы и мерча с помощью Nike и переговоры с крупными партнерами клуба по дополнительным инвестициям в проект Barca Media, включающий в себя все цифровые и аудиовизуальные продукты клуба. В этом месте все усложнилось.
В прошлые годы каталонцы более-менее вписывались в ФФП с помощью инвестиций в околоспортивные проекты клуб — Barca Vision и Barca Media. Лапорта договаривался о вложениях с криптовалютной платформой Socios.com, немецкой компанией Libero, каталонским Orpheus Media и другими фирмами. План состоял в том, чтобы вывести Barca Vision на американскую биржу NASDAQ — «Барса» и партнеры оценили проект клуба в 1 миллиард евро и рассчитывали на нем хорошенько заработать.
Но план провалился и официально закрылся в июне. Все стало еще хуже, когда немецкая Libero не предоставила инвестиции в размере 40 миллионов евро. «Барса» одновременно судится с фирмой и пытается найти партнера на замену. Ходят слухи, что команду спасет кейтеринговая компания Aramark, которая стала владельцем акций в Barca Vision. Возможно, это поможет заявить Ольмо, но дыру в финансах закроет только наполовину.
Казалось бы, ситуация — хуже некуда. Оказалось, есть куда. В прошлом июле УЕФА оштрафовал «Барсу» на 500 000 евро — в союзе не засчитали рычаги Лапорты в финансовом отчете клуба. Это очень опасный прецедент: в отчете за сезон-2022/23 Лапорта внес 600 миллионов доходов в форме рычагов. Если УЕФА пересмотрит легитимность этих доходов, убыток «Барсы» за тот сезон станет крупнейшим в истории европейского футбола. И тогда разговор будет уже не про Ольмо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|2 : 1
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|2 : 2
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|1 : 1
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|1 : 2
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|1 : 2
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Хон Арамбуру
Реал Сосьедад
|1
|0
|1