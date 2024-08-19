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Сегодня, 08:30

«Барса» не может зарегистрировать свой главный трансфер. Насколько все серьезно с Ольмо?

«Барселона» не может зарегистрировать Ольмо из-за финансовых проблем
Оскар Финк
Приглашенный автор
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Футболист «Барселоны» Дани Ольмо
Дани Ольмо.
Фото AFP
Новый год — новые рычаги.

Финансовые проблемы «Барсы» — неотъемлемая часть последних трансферных окон. Каталонцев сжал финансовый фейр-плей ла лиги: клуб с трудом вписывался в него в предыдущие годы и за это получал сокращения зарплатного бюджета. Летом проблемы начались даже не с Ольмо, а с Флика — тренера тоже изначально не могли зарегистрировать. Этот вопрос решили, но важен сам факт: в другом топ-клубе такого нет. Как до такого дошло и как каталонцы будут выкарабкиваться?

Миллиардный долг

Бывший президент «Барсы» Жозеп Бартомеу раздул зарплатную ведомость (одному Месси платили больше 100 миллионов евро в год) и тратил сотни миллионов евро на Коутиньо, Дембеле, Гризманна и других. Сотни миллионов, которые он не мог себе позволить. Тогда внутреннего ФФП в Испании еще не было, поэтому все траты оставались безнаказанными. К октябрю 2020 года, когда Бартомеу был выдворен с должности, долги клуба выросли до 1,35 миллиарда евро.

Лапорта пошел на серьезный шаг — отпустил Месси. Этого, конечно, было недостаточно. Тогда Жоан открыл футбольному миру финансовые рычаги — продажу будущих доходов от медиаправ за деньги прямо сейчас. Так удалось поднять 800 миллионов евро — много, но тоже недостаточно. Особенно учитывая, что тратить клуб не перестал.

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В 2023 году «Барса» взяла кредит на 1,5 миллиарда евро для реконструкции «Камп Ноу». Справедливости ради к этому ходу вопросов меньше — это было необходимо, да и после расширения зарабатывать на билетах будут больше. Но нужно учитывать и последствия: временный переезд на Олимпийский стадион аукнулся клубу потерей дохода от домашней арены. Цифра солидная: 150 миллионов евро.

Казалось бы, команде нужно на время забыть о трансферах и заниматься максимум подписанием свободных агентов и арендами, чтобы поправить финансовое здоровье. Но амбиции Лапорты этого не предусматривают. Клуб продолжил громко вести себя на рынке, пытаясь доказать свою состоятельность даже в кризисное время. Это привело к миллиардным расходам.

Ла лига отреагировала жестко: летом 2023 года руководство турнира обрушило зарплатный лимит «Барсы» с 648 до 270 миллионов евро. В феврале этого года планку уронили еще ниже: до 204 миллионов. В это же время зарплатная ведомость команды вместе с трансферной амортизацией составляла 492 миллиона — превышение лимита почти в 2,5 раза.

Футболисты «Барселоны» Ламин Ямаль и Дани Ольмо
Ламин Ямаль и Дани Ольмо.
Фото AFP

Что «Барса» планирует делать и что может пойти не так?

Как обычно, Лапорта действует не по канонам. Во многом потому, что у клуба не выходит продать дорогих игроков. Френки де Йонг и Рональд Араухо травмированы, этот факт усложняет любые переговоры по трансферу игроков. А Де Йонг — самый высокооплачиваемый игрок ла лиги, по данным Capology, — на его зарплату с учетом 52-процентного налога тратится, внимание, 75 миллионов евро в год. На Левандовски — 66,6. Да, оба зарабатывают больше Мбаппе.

А Гюндоган, Ферран Торрес и Рафинья вообще не хотят уходить. Из-за этого «Барса» заработала только 28 миллионов евро на продаже футболистов — один Ольмо обошелся в два раза дороже.

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Поэтому Лапорта снова ищет рычаги. Основные в этом году — монетизация формы и мерча с помощью Nike и переговоры с крупными партнерами клуба по дополнительным инвестициям в проект Barca Media, включающий в себя все цифровые и аудиовизуальные продукты клуба. В этом месте все усложнилось.

В прошлые годы каталонцы более-менее вписывались в ФФП с помощью инвестиций в околоспортивные проекты клуб — Barca Vision и Barca Media. Лапорта договаривался о вложениях с криптовалютной платформой Socios.com, немецкой компанией Libero, каталонским Orpheus Media и другими фирмами. План состоял в том, чтобы вывести Barca Vision на американскую биржу NASDAQ — «Барса» и партнеры оценили проект клуба в 1 миллиард евро и рассчитывали на нем хорошенько заработать.

Сержи Роберто и Жоан Лапорта
Сержи Роберто и Жоан Лапорта.
Фото Reuters

Но план провалился и официально закрылся в июне. Все стало еще хуже, когда немецкая Libero не предоставила инвестиции в размере 40 миллионов евро. «Барса» одновременно судится с фирмой и пытается найти партнера на замену. Ходят слухи, что команду спасет кейтеринговая компания Aramark, которая стала владельцем акций в Barca Vision. Возможно, это поможет заявить Ольмо, но дыру в финансах закроет только наполовину.

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Казалось бы, ситуация — хуже некуда. Оказалось, есть куда. В прошлом июле УЕФА оштрафовал «Барсу» на 500 000 евро — в союзе не засчитали рычаги Лапорты в финансовом отчете клуба. Это очень опасный прецедент: в отчете за сезон-2022/23 Лапорта внес 600 миллионов доходов в форме рычагов. Если УЕФА пересмотрит легитимность этих доходов, убыток «Барсы» за тот сезон станет крупнейшим в истории европейского футбола. И тогда разговор будет уже не про Ольмо.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
6
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
7
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
8
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
9
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
10
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
11
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
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 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
13
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
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16
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17
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
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Сельта – Алавес
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16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 1 : 1
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 1 : 2
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Реал

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Алавес

 1 0 1
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