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Сегодня, 16:15

«Манчестер Сити» продает одного из лучших форвардов АПЛ. И это весьма логично

Хулиан Альварес перейдет из «Манчестер Сити» в «Атлетико»
Алексей Дурново
автор отдела футбола
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Футболисты Хулиан Альварес и Эрлинг Холанн
Хулиан Альварес и Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
«Атлетико» забирает игрока, который умеет все.

В разгар лета, когда одна за другой посыпались новости о том, что Хулиан Альварес вот-вот уедет из Манчестера, появилось и странное сообщение. Мол, семье аргентинского нападающего надоел английский климат. Буквально так. Словно писал новость не редактор The Athletic, а светская дама викторианской эпохи.

Это напомнило почти легендарную историю, как в 1996-м Фаустино Асприлья перешел из «Пармы» в «Ньюкасл». Колумбийскому нападающему предложили контракт, тот нашел где-то карту мира, отыскал на ней город Ньюкасл и, увидев, что он стоит на море, радостно согласился. Асприлья думал, что там он будет загорать на пляжах, но море Северной Англии его, мягко говоря, разочаровало. Купаться и валяться на песочке там можно, правда, не каждый день, а пару недель, максимум — месяц в год.

Футболист Хулиан Альварес
Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press

Но Асприлья был дикарем, которого занесло на вершину мирового футбола. Он, как известно, съедал талончики о штрафах за парковку на глазах итальянских гаишников. Хулиан Альварес не такой. С дисциплиной у него порядок, и Паучок совсем не похож на человека, который после окончания карьеры возьмет у бандитов кредит, чтобы открыть фирму, торгующую средствами контрацепции.

И главное, Альварес любит играть в футбол. Именно поэтому нынешний год он проживет без отпуска. Хулиан съездил на Кубок Америки, затем на Олимпиаду, и едва Аргентина с нее вылетела, как начался новый футбольный сезон.

Хулиан Альварес с&nbsp;Кубком мира. Дайте «Золотой мяч» Хулиану Альваресу! Мнение Дурново

«Я очень люблю чувство мяча, касающегося ноги», — сказал Альварес незадолго до переезда из Буэнос-Айреса в Манчестер. И в «Сити» к Пепу Гвардиоле Хулиан переходил, чтобы играть. Причем ради этого он готов был согласиться на любую позицию, кроме обороны и ворот. Еще в «Ривер Плейт» Альварес показал себя как игрок гибкий, готовый на многое ради командных нужд. Собственно, за это его и ценил Марсело Гальярдо — человек, сделавший «Ривер» снова великим.

Да, Хулиан — нападающий. Однако Гальярдо использовал его и на флангах, и даже на позиции десятки. Больше того, как-то раз Паучок вообще вышел играть разрушителя в центр поля. Энцо Перес тогда перебрал карточек, а подменявший его де ла Крус был в сборной. И юный Альварес отбегал 90 минут на позиции опорного хавбека. В отборе не блистал, зато великолепно начинал атаки. Опускался к защитникам, получал мяч, и понеслась.

Футболист Хулиан Альварес
Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press

То же самое делал и Гвардиола. Хулиану пришлось конкурировать с Холанном. Пеп ставил Паучка и в оттяжку, и на фланг атаки, а когда был травмирован Де Брейне, Альварес поиграл даже на позиции бельгийца. Однако игрового времени Хулиану мало. Больше того, Альварес имеет основания считать, что он круче Холанна. Норвежец, конечно, забивает больше, возможно, он однажды побьет рекорд Ширера. Но если брать важные матчи, то тут Альварес эффективнее. У него есть победный дубль в суперкласико, голы в полуфиналах чемпионата мира и Кубка Америки. Вот он и говорит: «Невыносимо оставаться на лавке в важных матчах».

Хулиан Альварес и&nbsp;Лионель Месси. Идеальный напарник для Месси в атаке сборной. Альварес учился у Дриусси и впечатлил отца Лео в 11 лет

Словом, с Хулианом произошло то же, что пару лет назад с Габи Жезусом. Бразилец хотел играть больше и ушел в «Арсенал». Хулиан хочет играть больше и, судя по всему, отъезжает в Испанию — в «Атлетико». «Сити» же получит за него рекордные деньги — пишут о 75 миллионах евро и еще 20 в виде бонусов. Неплохо за игрока без твердого места в старте. Ну а Альварес готовится создать интереснейшую связку с Гризманном. Да и норвежец с ним рядом в атаке снова будет. Только другой — Серлот.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
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