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Сегодня, 14:30

Чемпионат Испании по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн.
Фото «СЭ»
Главное о новом розыгрыше ла лиги.

Даты сезона ла лиги, старт и последний тур

94-й в истории розыгрыш чемпионата Испании пройдет с 15 августа 2024 года по 25 мая 2025 года. Матчи первого тура состоятся с 15 по 19 августа. Игры заключительного тура запланированы на 25 мая 2025 года.

Все команды — участницы чемпионата Испании

В турнире принимают участие 20 команд. По итогам сезона-2023/24 из ла лиги выбыли «Гранада», «Альмерия» и «Кадис», из сегунды-2023/24 получили повышение «Леганес», «Вальядолид» и «Эспаньол».

  • «Алавес»

  • «Атлетик»

  • «Атлетико»

  • «Барселона»

  • «Бетис»

  • «Валенсия»

  • «Вальядолид»

  • «Вильярреал»

  • «Жирона»

  • «Лас-Пальмас»

  • «Леганес»

  • «Мальорка»

  • «Осасуна»

  • «Райо Вальекано»

  • «Реал» Мадрид

  • «Реал Сосьедад»

  • «Севилья»

  • «Сельта»

  • «Хетафе»

  • «Эспаньол»

    Фото Reuters

Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне

Чемпионом Испании в сезоне-2023/24 стал мадридский «Реал». В 38 турах команда Карло Анчелотти набрала 95 очков.

У Испании — четыре прямые путевки в Лигу чемпионов. Их обладателями стали «Реал», «Барселона», «Жирона» и «Атлетико».

В Лиге Европы ла лигу будут представлять «Атлетик» и «Реал Сосьедад», в Лиге конференций выступил «Бетис».

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Кто фаворит чемпионата Испании сезона-2024/25

Букмекеры считают действующего чемпиона Испании, мадридский «Реал», главным фаворитом нового сезона ла лиги. Коэффициент на победу «Королевского клуба» перед стартом чемпионата — 1,4, вероятность такого исхода — 88 процентов.

Вторым претендентом на чемпионство букмекеры считают «Барселону» — 4,5. Третьим котируется «Атлетико» — 10,0.

Российские футболисты в ла лиге

В высшем дивизионе чемпионата Испании выступает только один российский футболист — полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Игрок сборной России переехал в ла лигу из «Динамо» в августе 2023 года. Контракт 21-летнего футболиста с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца сезона-2028/29.

В прошедшем сезоне Захарян провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. В начале августа 2024 года Арсен перенес операцию на лодыжке и выбыл из игры на два-три месяца.

Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Расписание первого тура чемпионата Испании

15 августа, четверг

20.00. «Атлетик» — «Хетафе»
22.30. «Бетис» — «Жирона»

16 августа, пятница

20.00. «Сельта» — «Алавес»
22.30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»

17 августа, суббота

20.00. «Осасуна» — «Леганес»
22.30. «Валенсия» — «Барселона»

18 августа, воскресенье

20.00. «Реал Сосьедад» — «Вальекано»
22.30. «Мальорка» — «Реал»

19 августа, понедельник

20.00. «Вальядолид» — «Эспаньол»
22.30. «Вильярреал» — «Атлетико»

Полностью расписание чемпионата Испании и турнирная таблица ла лиги сезона-2024/25 доступны в разделе сайта «СЭ».

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Где смотреть трансляции испанской ла лиги

С сезона-2024/25 в России следить за ла лигой можно на «Матч ТВ» и других каналах холдинга, который приобрел права на показ чемпионата Испании. Соглашение рассчитано сразу на семь лет.

Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
2
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
3
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
4
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
5
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
6
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
10
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
20
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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ЖК
Г
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
Габриэл Мизехауй

Габриэл Мизехауй

Жирона

 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 1
П
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Горка Гурусета

Горка Гурусета

Атлетик

 1
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 1
И К Ж
Унаи Гомес

Унаи Гомес

Атлетик

 1 0 1
Андони Горосабель

Андони Горосабель

Атлетик

 1 0 1
Ромен Перро

Ромен Перро

Бетис

 1 0 1
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