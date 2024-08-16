Чемпионат Испании по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Даты сезона ла лиги, старт и последний тур
94-й в истории розыгрыш чемпионата Испании пройдет с 15 августа 2024 года по 25 мая 2025 года. Матчи первого тура состоятся с 15 по 19 августа. Игры заключительного тура запланированы на 25 мая 2025 года.
Все команды — участницы чемпионата Испании
В турнире принимают участие 20 команд. По итогам сезона-2023/24 из ла лиги выбыли «Гранада», «Альмерия» и «Кадис», из сегунды-2023/24 получили повышение «Леганес», «Вальядолид» и «Эспаньол».
-
«Алавес»
-
«Атлетик»
-
«Атлетико»
-
«Барселона»
-
«Бетис»
-
«Валенсия»
-
«Вальядолид»
-
«Вильярреал»
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«Жирона»
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«Лас-Пальмас»
-
«Леганес»
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«Мальорка»
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«Осасуна»
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«Райо Вальекано»
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«Реал» Мадрид
-
«Реал Сосьедад»
-
«Севилья»
-
«Сельта»
-
«Хетафе»
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«Эспаньол»Фото Reuters
Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне
Чемпионом Испании в сезоне-2023/24 стал мадридский «Реал». В 38 турах команда Карло Анчелотти набрала 95 очков.
У Испании — четыре прямые путевки в Лигу чемпионов. Их обладателями стали «Реал», «Барселона», «Жирона» и «Атлетико».
В Лиге Европы ла лигу будут представлять «Атлетик» и «Реал Сосьедад», в Лиге конференций выступил «Бетис».
Кто фаворит чемпионата Испании сезона-2024/25
Букмекеры считают действующего чемпиона Испании, мадридский «Реал», главным фаворитом нового сезона ла лиги. Коэффициент на победу «Королевского клуба» перед стартом чемпионата — 1,4, вероятность такого исхода — 88 процентов.
Вторым претендентом на чемпионство букмекеры считают «Барселону» — 4,5. Третьим котируется «Атлетико» — 10,0.
Российские футболисты в ла лиге
В высшем дивизионе чемпионата Испании выступает только один российский футболист — полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Игрок сборной России переехал в ла лигу из «Динамо» в августе 2023 года. Контракт 21-летнего футболиста с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца сезона-2028/29.
В прошедшем сезоне Захарян провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. В начале августа 2024 года Арсен перенес операцию на лодыжке и выбыл из игры на два-три месяца.
Расписание первого тура чемпионата Испании
15 августа, четверг
20.00. «Атлетик» — «Хетафе»
22.30. «Бетис» — «Жирона»
16 августа, пятница
20.00. «Сельта» — «Алавес»
22.30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»
17 августа, суббота
20.00. «Осасуна» — «Леганес»
22.30. «Валенсия» — «Барселона»
18 августа, воскресенье
20.00. «Реал Сосьедад» — «Вальекано»
22.30. «Мальорка» — «Реал»
19 августа, понедельник
20.00. «Вальядолид» — «Эспаньол»
22.30. «Вильярреал» — «Атлетико»
Полностью расписание чемпионата Испании и турнирная таблица ла лиги сезона-2024/25 доступны в разделе сайта «СЭ».
Где смотреть трансляции испанской ла лиги
С сезона-2024/25 в России следить за ла лигой можно на «Матч ТВ» и других каналах холдинга, который приобрел права на показ чемпионата Испании. Соглашение рассчитано сразу на семь лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|
|
Габриэл Мизехауй
Жирона
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|1
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Горка Гурусета
Атлетик
|1
|
|
Луис Милья
Хетафе
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Унаи Гомес
Атлетик
|1
|0
|1
|
|
Андони Горосабель
Атлетик
|1
|0
|1
|
|
Ромен Перро
Бетис
|1
|0
|1