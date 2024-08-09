Нападающий «Реала» Родриго определился с будущим в клубе

Нападающий «Реала» Родриго не планирует покидать мадридский клуб, сообщает Diario AS.

По данным источника, футболист доволен своим положением в команде и не переживает по поводу того, что с приходом форварда Килиана Мбаппе у него станет меньше игрового времени.

Основным претендентом на Родриго считается «Манчестер Сити», в котором заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость составляет 110 миллионов евро.