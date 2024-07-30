Захаряну потребуется 2-3 месяца на восстановление после операции на лодыжке

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о сроках восстановления полузащитника Арсена Захаряна после операции на лодыжке.

Сегодня, 30 июля, представитель россиянин заявил «СЭ», что 21-летнего футболиста прооперируют в Барселоне на следующей неделе.

«Ориентировочно, Арсен Захарян вернется по поле спустя 2-3 месяца после операции на лодыжке», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее стало известно, что Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки.