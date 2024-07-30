Захаряну потребуется 2-3 месяца на восстановление после операции на лодыжке
В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о сроках восстановления полузащитника Арсена Захаряна после операции на лодыжке.
Сегодня, 30 июля, представитель россиянин заявил «СЭ», что 21-летнего футболиста прооперируют в Барселоне на следующей неделе.
«Ориентировочно, Арсен Захарян вернется по поле спустя 2-3 месяца после операции на лодыжке», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
Ранее стало известно, что Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки.
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|0
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|0
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14
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
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|
Сельта – Алавес
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|16.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
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|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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|
Мальорка – Реал
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|
Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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