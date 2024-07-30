Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:15

Захаряну потребуется 2-3 месяца на восстановление после операции на лодыжке

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о сроках восстановления полузащитника Арсена Захаряна после операции на лодыжке.

Сегодня, 30 июля, представитель россиянин заявил «СЭ», что 21-летнего футболиста прооперируют в Барселоне на следующей неделе.

«Ориентировочно, Арсен Захарян вернется по поле спустя 2-3 месяца после операции на лодыжке», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее стало известно, что Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
1
0
Читайте также
Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
Выступающий за Молдавию уроженец Москвы Османов занял третье место на Олимпиаде
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захаряна прооперируют в Барселоне на следующей неделе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости