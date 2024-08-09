В «Атлетико» подтвердили наличие переговоров по переходу Пауло в «Рубин»

В пресс-службе «Атлетико» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе вингера Маркоса Пауло в «Рубин».

«Мы общаемся по поводу Маркоса Пауло, но пока что все не близко к завершению», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Портал Transfermarkt на текущий момент оценивает Пауло в 2 миллиона евро. Контракт 23-летнего форварда действует до 30 июня 2026 года.