Вратарь Облак проводит 200-й матч за «Атлетико» в ла лиге, это второй результат в истории
Вратарь «Атлетико» Ян Облак вышел в стартовом составе на матч 11-го тура ла лиги против «Валенсии». Для словенца эта игра стала 200-й в воротах мадридцев в ла лиге. Из предыдущих 199 он отыграл 111 на ноль.
Облак — всего второй голкипер «Атлетико», сумевший достичь этой отметки. Первым стал Абель Ресино (243 матча, из них 94 на ноль).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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