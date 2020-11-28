Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Вратарь Облак проводит 200-й матч за «Атлетико» в ла лиге, это второй результат в истории

18:20
Ян Облак. Фото Twitter
Ян Облак. Фото Twitter
Теги:

Вратарь «Атлетико» Ян Облак вышел в стартовом составе на матч 11-го тура ла лиги против «Валенсии». Для словенца эта игра стала 200-й в воротах мадридцев в ла лиге. Из предыдущих 199 он отыграл 111 на ноль.

Облак — всего второй голкипер «Атлетико», сумевший достичь этой отметки. Первым стал Абель Ресино (243 матча, из них 94 на ноль).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир