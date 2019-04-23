"Уэска" обыграла "Эйбар"

"Уэска" одержала победу над "Эйбаром" (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличились нападающий Энрик Гальего и форвард Эсекиэль Авила.

"Уэска" с 29 очками занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги. "Эйбар" с 40 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

"Уэска" – "Эйбар" – 2:0 (0:0)

Голы: Гальего, 54 (1:0). Авила, 57 (2:0).

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Мантовани, Мирамон, Мусто, Эррера, Авила (Мелеро, 87), Феррейро, Кучо (Аньор, 75), Гальего, Галан.

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Кукурелья, Диоп (Мари, 43), Альварес, Эскаланте, Педро Леон, Кике (Кардона, 40), Шарлес, Пере Милья (Серхио Энрич, 70), Де Бласис.

Предупреждения: Гальего, 24. Диоп, 31. Мантовани, 37. Авила, 70. Эррера, 86.

Судья: Медье Хименес (Испания).

23 апреля. Уэска. Стадион "El Alcoraz".

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