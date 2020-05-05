Смолов заявил о желании остаться в «Сельте» на следующий сезон

Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Испанию. Он дал интервью TV Galicia и заявил о желании остаться в команде на следующий сезон, сообщает в своем Twitter журналист Виктор Лопес.

«Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего нападающего в 7 миллионов евро. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2022 года.

Игрок сборной России в начале апреля покинул Испанию и улетел на родину, чтобы во время пандемии коронавируса находиться с семьей.