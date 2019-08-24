«Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом»

«Реал» в матче 2-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» со счетом 1:1.

В составе хозяев гол на 82-й минуте забил Карим Бензема. Ответный мяч провел Серхио Гвардьола на 88-й минуте.

«Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице. «Вальядолид» идет третьим.

В 3-м туре «Вальядолид» выезде сыграет с «Леванте». «Реал» в гостях встретится с «Вильярреалом».

Чемпионат Испании

Лига 1

2-й тур

«Реал» — «Вальядолид» — 1:1 (0:0)

Голы: Бензема, 82 (1:0). Гвардьола, 88 (1:1).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Кроос, Иско (Йович, 68), Бэйл, Бензема (Васкес, 90), Хамес Родригес (Винисиус Жуниор, 57).

«Вальядолид»: Масип, Мойяно (Рубио, 59), Кико Оливас, Салису, Начо Мартинес, Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан Эметерио (Ануар, 84), Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола.

Предупреждения: Сан Эметерио, 33. Кроос, 73. Каземиру, 90+2. Рубио, 90+5.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

24 августа. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».