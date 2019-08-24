«Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом»
«Реал» в матче 2-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» со счетом 1:1.
В составе хозяев гол на 82-й минуте забил Карим Бензема. Ответный мяч провел Серхио Гвардьола на 88-й минуте.
«Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице. «Вальядолид» идет третьим.
В 3-м туре «Вальядолид» выезде сыграет с «Леванте». «Реал» в гостях встретится с «Вильярреалом».
Чемпионат Испании
Лига 1
2-й тур
«Реал» — «Вальядолид» — 1:1 (0:0)
Голы: Бензема, 82 (1:0). Гвардьола, 88 (1:1).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Кроос, Иско (Йович, 68), Бэйл, Бензема (Васкес, 90), Хамес Родригес (Винисиус Жуниор, 57).
«Вальядолид»: Масип, Мойяно (Рубио, 59), Кико Оливас, Салису, Начо Мартинес, Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан Эметерио (Ануар, 84), Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола.
Предупреждения: Сан Эметерио, 33. Кроос, 73. Каземиру, 90+2. Рубио, 90+5.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
24 августа. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/