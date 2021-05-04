Ла лига расследует собрание игроков «Барселоны» в доме Месси на возможное нарушение коронавирусных ограничений

Ла лига расследует собрание игроков «Барселоны» в доме Лионеля Месси, сообщает AP.

По информации СМИ, главная цель расследования – проверить, не был ли нарушен коронавирусный протокол во время скопления людей в доме.

3 мая капитан «Барселоны» Лионель Месси организовал ужин для команды, чтобы отпраздновать победу над «Валенсией» (3:2) и помочь команде психологически настроиться на предстоящий матч с «Атлетико».

The Spanish league will investigate a gathering of Barcelona players at Lionel Messi’s home over COVID-19 protocols. Messi wanted to help the squad bond ahead of a decisive league match next weekend. https://t.co/7XH1Safgr5 — AP Sports (@AP_Sports) May 4, 2021

«Барселона» идет на третьем месте чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с «Реалом» (74). Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два очка.

Матч «Барселона» - «Атлетико» состоится 8 мая. Начало – 17:15 по московскому времени