Ла лига расследует собрание игроков «Барселоны» в доме Месси на возможное нарушение коронавирусных ограничений
23:13
Ла лига расследует собрание игроков «Барселоны» в доме Лионеля Месси, сообщает AP.
По информации СМИ, главная цель расследования – проверить, не был ли нарушен коронавирусный протокол во время скопления людей в доме.
3 мая капитан «Барселоны» Лионель Месси организовал ужин для команды, чтобы отпраздновать победу над «Валенсией» (3:2) и помочь команде психологически настроиться на предстоящий матч с «Атлетико».
«Барселона» идет на третьем месте чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с «Реалом» (74). Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два очка.
Матч «Барселона» - «Атлетико» состоится 8 мая. Начало – 17:15 по московскому времени
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