«Вальядолид» сыграл вничью с «Бетисом»
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал «Бетис». Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Бетис» набрал 51 очко и занимает 6-е место в ла лиге. На счету «Вальядолида» 31 очко и 17-я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
34-й тур
«Вальядолид» — «Бетис» — 1:1 (0:0)
Голы: Руибаль, 49 (0:1). Вайссман, 68 (1:1).
«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Эль-Ямик, Санчес (Кико Оливас, 54), Фернандес, Л.Перес (Янко, 54), Мичел (Сан Эметерио, 54. Жоау Филипе, 54), Меса, Орельяна (Маркос Андре, 71), Оскар Плано, Вайссман.
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Хоакин, 71), Каналес, Н.Фекир, Родригес, Борха Иглесиас (Лорен Морон, 84), Руибаль (Тельо, 79).
Предупреждения: Виктор Руис, 18. Гуардадо, 40. Санчес, 49. Янко, 88. Манди, 90. Н.Фекир, 90+2. Эмерсон, 90+2.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
2 мая. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю