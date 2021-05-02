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«Вальядолид» сыграл вничью с «Бетисом»

17:03
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В матче 34-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал «Бетис». Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Бетис» набрал 51 очко и занимает 6-е место в ла лиге. На счету «Вальядолида» 31 очко и 17-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

«Вальядолид» — «Бетис» — 1:1 (0:0)

Голы: Руибаль, 49 (0:1). Вайссман, 68 (1:1).

«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Эль-Ямик, Санчес (Кико Оливас, 54), Фернандес, Л.Перес (Янко, 54), Мичел (Сан Эметерио, 54. Жоау Филипе, 54), Меса, Орельяна (Маркос Андре, 71), Оскар Плано, Вайссман.

«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Хоакин, 71), Каналес, Н.Фекир, Родригес, Борха Иглесиас (Лорен Морон, 84), Руибаль (Тельо, 79).

Предупреждения: Виктор Руис, 18. Гуардадо, 40. Санчес, 49. Янко, 88. Манди, 90. Н.Фекир, 90+2. Эмерсон, 90+2.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

2 мая. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

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