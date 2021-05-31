«Эспаньол» стал чемпионом сегунды

«Эспаньол» в заключительном туре испанской сегунды уступил «Алькоркону» со счетом 0:1.

В параллельном матче «Мальорка» сыграла вничью с «Понферрадиной» (2:2), что позволило «Эспаньолу» стать чемпионом сегунды.

«Эспаньол» и «Мальорка» имеют по 82 очка, однако по дополнительным показателям каталонцы заняли первое место. В плей-офф за третью путевку в ла лигу попали «Леганес», «Альмерия», «Жирона» и «Райо Вальекано».