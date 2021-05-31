Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Эспаньол» стал чемпионом сегунды

03:23
«Эспаньол» — чемпион сегунды. Фото ФК «Эспаньол»
«Эспаньол» — чемпион сегунды. Фото ФК «Эспаньол»
Теги:

«Эспаньол» в заключительном туре испанской сегунды уступил «Алькоркону» со счетом 0:1.

В параллельном матче «Мальорка» сыграла вничью с «Понферрадиной» (2:2), что позволило «Эспаньолу» стать чемпионом сегунды.

«Эспаньол» и «Мальорка» имеют по 82 очка, однако по дополнительным показателям каталонцы заняли первое место. В плей-офф за третью путевку в ла лигу попали «Леганес», «Альмерия», «Жирона» и «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Финляндия — Латвия: видеообзор матча чемпионата мира-2021 по хоккею
Чемпионат мира по хоккею-2021: результаты матчей 30 мая
Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 30 мая
Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд