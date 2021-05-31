«Эспаньол» стал чемпионом сегунды
03:23
«Эспаньол» в заключительном туре испанской сегунды уступил «Алькоркону» со счетом 0:1.
В параллельном матче «Мальорка» сыграла вничью с «Понферрадиной» (2:2), что позволило «Эспаньолу» стать чемпионом сегунды.
«Эспаньол» и «Мальорка» имеют по 82 очка, однако по дополнительным показателям каталонцы заняли первое место. В плей-офф за третью путевку в ла лигу попали «Леганес», «Альмерия», «Жирона» и «Райо Вальекано».
Fem balan? de tota la temporada i posem en valor tot all? que hem aconseguit units en aquests 10 mesos. Gr?cies, pericos, pel vostre suport al llarg de tot el curs! #RCDE pic.twitter.com/q28IF1dub2— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 30, 2021
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю