«Осасуна» и «Алавес» сыграли вничью в последнем матче года в чемпионате Испании
«Осасуна» и «Алавес» сыграли вничью (1:1) в матче 16-го тура ла лиги.
Хозяева остались в меньшинстве уже на восьмой минуте матча. Вратарь памплонцев Рубен Мартинес за пределами штрафной нарушил правила, за что получил прямую красную карточку.
Играя в меньшинстве «Осасуна» вышла вперед на 67-й минуте после гола Роберто Торреса, но уже через восемь минут Лукас Перес с пенальти сравнял счет.
После этого тура «Осасуна» находится на предпоследнем месте с 13 очками, «Алавес» — 13-й (18 очков).
Чемпионат Испании. Лига 1
16-й тур
«Осасуна» — «Алавес» — 1:1 (0:0)
Голы: Торрес, 67 (1:0). Лукас, 75 — с пенальти (1:1).
«Осасуна»: Р.Мартинес, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Ойер, Торрес (Хони, 90), Р.Гарсия (Барха, 90), Монкайола (Х.Мартинес, 90+3), Кальери (Гальего, 46), Будимир (Эррера, 13).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Тавареш, 77), Дуарте, Томас Пина (Хота, 76), М.Гарсия, Хоселу, Мендес (Сайнс, 67), Дейверсон (Лукас, 46), Риоха.
Предупреждения: Томас Пина, 37. Дейверсон, 40. Кальери, 41. Лежен, 55. Эррера, 64. Ойер, 73. Хота, 82.
Удаление: Р.Мартинес, 8.
Судья: Хайме Латре.
31 декабря. Памплона. Стадион «Эль Садар».
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