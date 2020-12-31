«Осасуна» и «Алавес» сыграли вничью в последнем матче года в чемпионате Испании

«Осасуна» и «Алавес» сыграли вничью (1:1) в матче 16-го тура ла лиги.

Хозяева остались в меньшинстве уже на восьмой минуте матча. Вратарь памплонцев Рубен Мартинес за пределами штрафной нарушил правила, за что получил прямую красную карточку.

Играя в меньшинстве «Осасуна» вышла вперед на 67-й минуте после гола Роберто Торреса, но уже через восемь минут Лукас Перес с пенальти сравнял счет.

После этого тура «Осасуна» находится на предпоследнем месте с 13 очками, «Алавес» — 13-й (18 очков).

Чемпионат Испании. Лига 1

16-й тур

«Осасуна» — «Алавес» — 1:1 (0:0)

Голы: Торрес, 67 (1:0). Лукас, 75 — с пенальти (1:1).

«Осасуна»: Р.Мартинес, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Ойер, Торрес (Хони, 90), Р.Гарсия (Барха, 90), Монкайола (Х.Мартинес, 90+3), Кальери (Гальего, 46), Будимир (Эррера, 13).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Тавареш, 77), Дуарте, Томас Пина (Хота, 76), М.Гарсия, Хоселу, Мендес (Сайнс, 67), Дейверсон (Лукас, 46), Риоха.

Предупреждения: Томас Пина, 37. Дейверсон, 40. Кальери, 41. Лежен, 55. Эррера, 64. Ойер, 73. Хота, 82.

Удаление: Р.Мартинес, 8.

Судья: Хайме Латре.

31 декабря. Памплона. Стадион «Эль Садар».