Начо: "Если кто в "Реале" и заслужил похвалу, то это Бензема"

Защитник "Реала" Начо объяснил, почему команда в последних матчах играет невыразительно. В минувшем туре чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Леганесом" – 1:1.

– Сейчас все непросто, потому что мы должны мотивировать себя на матчи, которые ничего не значат, – цитирует Marca Начо. – Тренер прав, когда говорит, что мы начинаем матчи неважно. А когда начинаешь с пропущенного мяча, всегда непросто давать отпор. Мы должны больше себя мотивировать. Потому что игр еще много.

Да, я согласен с тем, что никто из защитников "Реала" не был хорош в течение всего сезона. Бензема? Он действительно в хорошей форме, он впечатляет. Если кто и заслуживает похвалу за этот сезон, то это Карим.