Луис Энрике нашел голкипера на замену Де Хеа в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике больше не уверен в игре голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, сообщает Manchester Evening News. В национальную команду специалист пригласил вратаря «Брентфорда» Давида Райя.

По данным источника, Энрике вызвал Райя вместо Де Хеа, так как ему больше нравится его стиль игры. А результаты голкипера «МЮ» тренера больше не убеждают.

Отметим, основным вратарем сборной Испании несколько месяцев является Унаи Симон, выступающий за «Атлетик».