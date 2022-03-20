Депай рассказал об ожиданиях от матча ла лиги «Барселоны» с «Реалом»
Депай рассказал о настрое «Барселоны» на матч с «Реалом»
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура ла лиги с «Реалом».
«У нас сейчас хорошая форма, отличный командный дух, много энергии, именно с таким настроем мы подойдем к матчу. Они тоже в отличной форме, но мы играем ради победы», — сказал Депай ZiggoSport.
Матч «Реал» — «Барселона» пройдет сегодня, 20 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — 23.00 (мск).
«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 28 матчах. «Барселона» занимает третье место с 51 очками после 27 сыгранных матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|28
|20
|6
|2
|59-21
|66
|
2
|Севилья
|28
|15
|11
|2
|40-19
|56
|
3
|Атлетико
|29
|16
|6
|7
|53-36
|54
|
4
|Барселона
|27
|14
|9
|4
|52-29
|51
|
5
|Бетис
|28
|15
|4
|9
|50-35
|49
|
6
|Р. Сосьедад
|28
|13
|8
|7
|29-29
|47
|
7
|Вильярреал
|28
|12
|9
|7
|48-26
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
|Сельта
|28
|9
|8
|11
|33-32
|35
|
12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|
13
|Р. Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Мальорка
|28
|6
|8
|14
|26-48
|26
|
18
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|
19
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|
20
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.03
|23:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|19.03
|16:00
|
Алавес – Гранада
|2 : 3
|19.03
|18:15
|
Эльче – Валенсия
|0 : 1
|19.03
|20:30
|
Осасуна – Леванте
|3 : 1
|19.03
|23:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|0 : 1
|20.03
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|20.03
|18:15
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|20.03
|18:15
|
Сельта – Бетис
|- : -
|20.03
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|20.03
|23:00
|
Реал – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|22
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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