Депай рассказал об ожиданиях от матча ла лиги «Барселоны» с «Реалом»

Депай рассказал о настрое «Барселоны» на матч с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура ла лиги с «Реалом».

«У нас сейчас хорошая форма, отличный командный дух, много энергии, именно с таким настроем мы подойдем к матчу. Они тоже в отличной форме, но мы играем ради победы», — сказал Депай ZiggoSport.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет сегодня, 20 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — 23.00 (мск).

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 28 матчах. «Барселона» занимает третье место с 51 очками после 27 сыгранных матчей.