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Лапорта: «Барселона» в худшем состоянии, чем я ожидал»

12:18
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Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что проблемы клуба оказались серьезнее, чем он ожидал.

«Клуб в худшем состоянии, чем я ожидал. Ожидал подобного в нынешней ситуации. Мы все объясним, потому что в противном случае мы были сообщниками.

Некоторые контракты нужно будет пересмотреть и изменить. Возможны и радикальные меры. Но все возможно, если это на благо «Барселоны», — цитирует Лапорту Marca.

Лапорта стал президентом «Барселоны» несколько месяцев назад. По итогам сезона-2020/21 каталонцы заняли третье место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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