Лапорта: «Барселона» в худшем состоянии, чем я ожидал»
12:18
Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что проблемы клуба оказались серьезнее, чем он ожидал.
«Клуб в худшем состоянии, чем я ожидал. Ожидал подобного в нынешней ситуации. Мы все объясним, потому что в противном случае мы были сообщниками.
Некоторые контракты нужно будет пересмотреть и изменить. Возможны и радикальные меры. Но все возможно, если это на благо «Барселоны», — цитирует Лапорту Marca.
Лапорта стал президентом «Барселоны» несколько месяцев назад. По итогам сезона-2020/21 каталонцы заняли третье место в турнирной таблице.
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