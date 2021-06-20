Лапорта: «Барселона» в худшем состоянии, чем я ожидал»

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что проблемы клуба оказались серьезнее, чем он ожидал.

«Клуб в худшем состоянии, чем я ожидал. Ожидал подобного в нынешней ситуации. Мы все объясним, потому что в противном случае мы были сообщниками.



Некоторые контракты нужно будет пересмотреть и изменить. Возможны и радикальные меры. Но все возможно, если это на благо «Барселоны», — цитирует Лапорту Marca.

Лапорта стал президентом «Барселоны» несколько месяцев назад. По итогам сезона-2020/21 каталонцы заняли третье место в турнирной таблице.