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Депай — о переходе в «Барселону»: «Мечтай по-крупному, парень»

11:04
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Форвард Мемфис Депай высказался о своем переходе в «Барселону».

«Мечтай по-крупному, парень. Мечтай по-крупному. Очень рад присоединиться к моему новому клубу!» — написал Депай в Twitter.

Голландец перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Депай провел 36 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 10 голевых передач.

Депай выступал за «Лион» с 2017 года, ранее он играл за английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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