Форвард Мемфис Депай высказался о своем переходе в «Барселону».

«Мечтай по-крупному, парень. Мечтай по-крупному. Очень рад присоединиться к моему новому клубу!» — написал Депай в Twitter.

Dream big kid.. Dream big.

Super excited to join my new club! @fcbarcelona



??? ???'? ??? pic.twitter.com/WnV1ufoBYw — Memphis Depay (@Memphis) June 19, 2021

Голландец перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Депай провел 36 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 10 голевых передач.

Депай выступал за «Лион» с 2017 года, ранее он играл за английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ.