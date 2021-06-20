Депай — о переходе в «Барселону»: «Мечтай по-крупному, парень»
11:04
Форвард Мемфис Депай высказался о своем переходе в «Барселону».
«Мечтай по-крупному, парень. Мечтай по-крупному. Очень рад присоединиться к моему новому клубу!» — написал Депай в Twitter.
Голландец перешел в «Барселону» на правах свободного агента.
Депай провел 36 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 10 голевых передач.
Депай выступал за «Лион» с 2017 года, ранее он играл за английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ.
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