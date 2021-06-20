Андре Силва может стать игроком «Барселоны»

Форвард сборной Португалии и «Айнтрахта» Андре Силва может перейти в «Барселону», сообщает AS.

По данным источника, немецкий клуб готов отпустить 25-летнего футболиста за 35 миллионов евро.

Сообщалось, что на португальца также претендует «Атлетико», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне футболист забил 29 мячей в 34 матчах.