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Кандидат в президенты «Барселоны»: «Месси не будет в клубе, если он не пойдет на понижение зарплаты»

15:01
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Кандидат на пост президента «Барселоны» Эмили Русо в случае избрания намерен понизить зарплату нападающему команды Лионелю Месси. По его словам, в сегодняшней ситуации клуб не может позволить себе платить такие деньги.

Отметим, что ранее Русо заявил, что хотел бы добиться переименования домашнего стадиона в честь Месси.

— Мы будем вынуждены провести переговоры с Месси и попросить его пойти на понижение зарплаты, — цитирует Русо Ara. - Стакими зарплатами и в нынешний ситуации клуб существовать не может. Месси подарил клубу самые яркие страницы в истории. Мы должны чтить таких легенд. Но реальность вносит свои коррективы. Придется просить его об этом. Если у нас не получится договориться, то Месси в команде не будет.

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