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Испанского журналиста не удивило увольнение Абаскаля из «Гранады»

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Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением об увольнении Гильермо Абаскаля из «Гранады».

«Меня не удивило увольнение Абаскаля из «Гранады», потому что в Испании обычно не проявляют терпения к тренерам, — приводит «РБ Спорт» слова Эспины. — Тем более что «Гранада» собиралась выйти в ла лигу, у них большие амбиции. Думаю, они этого заслуживают — проделали большую работу, собрали серьезную команду. Поэтому, увольнение Гильермо не стало сюрпризом».

Абаскаль возглавил «Гранаду» в июне 2024 года и был уволен спустя почти три месяца после назначения. Под руководством испанца «Гранада» провела шесть матчей в сегунде и набрала 6 очков. Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
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2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
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6
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7
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8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
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 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
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 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
13
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
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