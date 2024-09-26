«Вильярреал» обыграл «Эспаньол», «Бетис» и «Лас-Пальмас» поделили очки в ла лиге
«Вильярреал» на выезде обыграл «Эспаньол» в матче 7-го тура ла лиги — 2:1.
У гостей дубль оформил Айосе Перес, которому дважды ассистировал Алекс Баэна. У хозяев гол забил Хофре.
«Вильярреал» набрал 14 очков и занимает третье место в таблице ла лиги. «Эспаньол» с 7 очками — на 14-й строчке.
«Бетис» в гостях сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1. Голы забили Джовани Ло Чельсо («Бетис») и Альберто Молейро («Лас-Пальмас»).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|23-5
|21
|
2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|
3
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14-14
|14
|
4
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
5
|Атлетико
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|
6
|Осасуна
|7
|3
|2
|2
|8-11
|11
|
7
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
8
|Алавес
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
9
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|
10
|Р. Вальекано
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
11
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|
12
|Жирона
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
13
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|
14
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|7-11
|7
|
15
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
16
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
17
|Вальядолид
|7
|1
|2
|4
|3-15
|5
|
18
|Валенсия
|7
|1
|2
|4
|5-10
|5
|
19
|Хетафе
|7
|0
|4
|3
|3-6
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|7
|0
|3
|4
|8-13
|3
Результаты / календарь
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38 тур
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|- : -
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|- : -
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|- : -
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|- : -
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|- : -
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|4
|1
|1
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
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