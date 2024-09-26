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Сегодня, 22:01

«Вильярреал» обыграл «Эспаньол», «Бетис» и «Лас-Пальмас» поделили очки в ла лиге

Руслан Минаев
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«Вильярреал» на выезде обыграл «Эспаньол» в матче 7-го тура ла лиги — 2:1.

У гостей дубль оформил Айосе Перес, которому дважды ассистировал Алекс Баэна. У хозяев гол забил Хофре.

«Вильярреал» набрал 14 очков и занимает третье место в таблице ла лиги. «Эспаньол» с 7 очками — на 14-й строчке.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
26 сент, 20:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
1:2
Вильярреал

«Бетис» в гостях сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1. Голы забили Джовани Ло Чельсо («Бетис») и Альберто Молейро («Лас-Пальмас»).

Испания. Ла Лига. 7-й тур
26 сент, 20:00. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
1:1
Бетис

ФК Бетис
ФК Вильярреал
ФК Лас-Пальмас
ФК Эспаньол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 23-5 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
4
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
5
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 7 2 3 2 8-7 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
14
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Вальядолид 7 1 2 4 3-15 5
18
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
19
 Хетафе 7 0 4 3 3-6 4
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 - : -
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 - : -
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 - : -
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 - : -
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 - : -
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
29.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
30.09 22:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 4 1 1
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
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