«Вильярреал» обыграл «Эспаньол», «Бетис» и «Лас-Пальмас» поделили очки в ла лиге

«Вильярреал» на выезде обыграл «Эспаньол» в матче 7-го тура ла лиги — 2:1.

У гостей дубль оформил Айосе Перес, которому дважды ассистировал Алекс Баэна. У хозяев гол забил Хофре.

«Вильярреал» набрал 14 очков и занимает третье место в таблице ла лиги. «Эспаньол» с 7 очками — на 14-й строчке.

«Бетис» в гостях сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1. Голы забили Джовани Ло Чельсо («Бетис») и Альберто Молейро («Лас-Пальмас»).