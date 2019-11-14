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Голкипер Доменеч продлил контракт с «Валенсией»

14:15
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Голкипер Хауме Доменеч продлил соглашение с «Валенсией». Новое соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма отступных за 29-летнего испанца составит 50 миллионов евро.

Доменек присоединился к «Валенсии» в 2013 году. В текущем сезоне голкипер провел 2 матча в составе «летучих мышей», в которых пропустил 6 голов.

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