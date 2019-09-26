Главный тренер «Эльче»: «Требую защиты для афроамериканцев, себя и всех нас»
20:44
Главный тренер «Эльче» Пачета выступил против расизма. Он выразил мнение, что афроамериканцы должны получать защиту, когда их обзывают «черными»,
— Я категорически выступаю против расизма и считаю, что афроамериканцы должны получать защиту, когда их обзывают «черными», — приводит слова Пачеты Marca. — Но я также требую защиты и для себя, когда меня называют ублюдком. Защищать нужно не только афроамериканцев, но и меня, и всех нас.
После 7 туров «Эльче» занимает 12 место в испанской сегунде.