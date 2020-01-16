Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Глава Федерации футбола Испании обвиняется в нанесение телесных повреждений женщине

18:23

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес предстанет перед судом в Валенсии по обвинению в нанесение телесных повреждений женщине, сообщает El Mundo Deportivo.

В июле 2017 года Рубиалес схватил за руку, а потом грубо оттолкнул выполнявшую заказ в его доме женщину-архитектора Ясмин Эйд-Макхех. Женщина, по ее словам, получила травмы ребер и запястья, на лечение которых у нее ушло 262 дня. Впоследствии архитектор подала в суд на Рубиалеса. Она оценивает физический и моральный вред, который ей причинили, в 21 тысячу евро.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир