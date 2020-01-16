Глава Федерации футбола Испании обвиняется в нанесение телесных повреждений женщине

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес предстанет перед судом в Валенсии по обвинению в нанесение телесных повреждений женщине, сообщает El Mundo Deportivo.

В июле 2017 года Рубиалес схватил за руку, а потом грубо оттолкнул выполнявшую заказ в его доме женщину-архитектора Ясмин Эйд-Макхех. Женщина, по ее словам, получила травмы ребер и запястья, на лечение которых у нее ушло 262 дня. Впоследствии архитектор подала в суд на Рубиалеса. Она оценивает физический и моральный вред, который ей причинили, в 21 тысячу евро.