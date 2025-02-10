Представитель Захаряна — о будущем футболиста: «Терпение и труд все перетрут»

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, в разговоре с «СЭ» сообщил, что россиянин продолжает набирать форму после травмы.

«Какой план у тренерского штаба на Арсена? Точно не могу сказать, потому что это только им известно. Арсен вернется на поле, когда тренер сочтет это нужным. «Реал Сосьедад» неудачно выступал, сейчас немного подправили ситуацию двумя победами подряд. Происходит ротация состава. Арсен работает и готовится. Как тренер сочтет нужным, он выйдет и сыграет. Сейчас он продолжает набирать форму. Терпение и труд все перетрут. Работает он на полную, готовится к каждой игре», — сказал Голубин «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел на поле 13 минут. Большую часть сезона полузащитник пропустил из-за травмы.

Вероника Ольшукова