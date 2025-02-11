«Осасуна» сыграла вничью с «Мальоркой», сравняв счет на 90+4-й минуте

«Осасуна» в матче 23-го тура чемпионата Испании на выезде сыграла вничью с «Мальоркой» со счетом 1:1.

На гол Ведата Мурики с пенальти гости ответили точным ударом Флавьена Бойомо на 90+4-й минуте.

После этого матча «Осасуна» и «Мальока» набрали по 31 очку и расположились на 9-м и 10-м местах в турнирной таблице.