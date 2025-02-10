Журналист AS Эспина: «Не исключаю, что Абаскаль вернется к работе в Испании летом»

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался о будущем экс-тренера «Спартака» и «Гранады» Гильермо Абаскале.

«Вернется ли Абаскаль к работе в Испании этой зимой? Не знаю, я лично не слышал об интересе испанских клубов к Абаскалю сейчас. Не исключаю, что он может появиться, но не сейчас, а летом. Неудачный опыт Абаскаля в Сегунде не значит, что ему не дадут еще одного шанса», — цитирует Эспину «РБ Спорт».

В июне 2024 года Абаскаль возглавил «Гранаду» из Сегунды и был уволен спустя почти три месяца после назначения. Под руководством 35-летнего испанца «Гранада» провела 6 матчей в Сегунде и набрала 6 очков.

Абаскаль тренировал «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года.