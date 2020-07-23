Эмери вернулся к работе. Тренер возглавил «Вильярреал»

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с главным тренером Унаи Эмери.

Соглашение с 48-летним испанцем рассчитано до лета 2023 года. Ранее клуб объявил об уходе Хави Кальехи, который возглавлял «Вильярреал» с сезона-2017/18.

В сезоне-2019/20 «Вильярреал» занял пятое место и обеспечил себе участие в Лиге Европы.

Эмери возглавлял «Валенсию», «Спартак», «Севилью» и «ПСЖ». Последним местом работы специалиста был «Арсенал», из которого был уволен в ноябре 2019 года.