Экс-игрок «Реала» рассказал, как сталкивался с расизмом в Мадриде

Бывший игрок «Реала» Фредди Ринкон рассказал о том, как сталкивался с расизмом в «королевском клубе». Ринкон выступал за «Реал» в сезоне-1995/96, отыграв 21 матч.

— Мне нужно было быть белым, чтобы добиться успеха в «Реале». Я не страдал от расизма в моей повседневной жизни, но в команде, да. Это была тяжелая среда в лучшей команде в мира, — цитирует Ринкона Gol Caracol. — Положение было очень сложным для Хорхе Вальдано, на него оказывалось большое давление. Но я ему очень благодарен за то, что заставил меня расти как игрок и как личность.