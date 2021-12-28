Новичок «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал переход в испанский клуб из «Манчестер Сити».

«Я счастлив присоединиться к этому великому клубу. Надеюсь, я буду продолжать расти как футболист и как человек и помогу «Барселоне» быть тем, чем она является — одним из лучших клубов в мире. Я очень рад быть здесь.

Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека, с идеальным тренером и клубом, который рад моему переходу. Теперь я с нетерпением жду возможности быть с командой", — приводит слова Торреса Sport.es.

21-летний испанец подписал контракт до 2027 года. Сумма отступных за игрока теперь составляет 1 миллиард евро.