Модрич признался, что гордится «Реалом» после выхода в финал Кубка Испании

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями от выхода своей команды в финал Кубка Испании. В 1/2 финала турнира мадридцы по сумме двух матчей обыграли «Барселону» со счетом 4:1.

«Я очень счастлив и очень горд своей командой. Мы должны как следует отпраздновать. В последний раз мы выигрывали Кубок Испании почти 10 лет назад, теперь у нас есть возможность сделать это снова», — заявил хорват после матча.