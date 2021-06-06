Бензема рад возвращению Анчелотти в «Реал»

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался о возвращении в мадридский клуб Карло Анчелотти.

«Возращение Анчелотти — отличная новость, футболисты хорошо с ним знакомы. Он отличный тренер. Мне нравится его философия, то, как он видит футбол, как руководит», — цитирует Бензема Marca.

61-летний специалист возглавил «Реал» 1 июня 2021 года. Анчелотти уже тренировал команду в период с 2013 по 2015 год. Вместе с ним «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании