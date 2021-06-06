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В «Реале» недовольны последними высказываниями Зидана

6 июня 2021, 13:03
Зинедин Зидан. Фото Marca.
Зинедин Зидан. Фото Marca.
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Вскоре после ухода с поста главного тренера «Реала» Зинедин Зидан выступил с обращением, в котором раскритиковал клуб. Как сообщает AS, в мадридском клубе были огорчены словами Зидана во многом из-за прощенных тренеру 10 миллионах евро.

По данным источника, когда Зинедин Зидан возвращался в «Реал», он подписал пункт, согласно которому в случае ухода в отставку он должен заплатить 10 миллионов евро компенсации. «Сливочные» же позволили французу покинуть должность без выплаты этой суммы.

Зидан возглавлял «королевский клуб» с 2019 года. До этого француз работал в команде с 2016-го по 2018-й и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

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