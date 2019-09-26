«Барселону» оштрафуют на 300 евро за переговоры с Гризманном

«Барселону» оштрафуют на 300 евро за то, что она вела переговоры с Антуаном Гризманном, когда у того был действующий контракт с «Атлетико», сообщает Marca.

Ходатайство о проведении одного матча каталонской командой без зрителей было отклонено. Гризманн перешел в «Барселону» минувшим летом за 120 миллионов евро — такова была сумма отступных за француза, но переговоры с ним каталонцы начали еще в конце прошлого сезона.

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