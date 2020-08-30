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«Барселоне» придется выплатить 28 миллионов евро, чтобы расторгнуть контракт с Суаресом

13:19
Луис Суарес. Фото AFP
Луис Суарес. Фото AFP
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Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не рассчитывает на нападающего Луиса Суареса, о чем сообщил уругвайцу в телефонном разговоре. Беседа продлилась не более минуты, сообщает Goal.

Теперь у каталонцев есть два варианта: либо оставить футболиста в команде и еще год платить ему зарплату, либо же сразу выплатить компенсацию в 14 миллионов евро и расторгнуть договор досрочно. При этом каталонцам придется заплатить еще около 14 миллионов евро налогов.

Сам футболист готов к любому развитию событий. Также уругваец заверил, что не будет вести переговоры с другими клубами, пока не достигнет договоренности с «Барселоной».

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